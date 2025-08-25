Lucas Vázquez peine à rebondir après le Real Madrid

Après dix saisons et plus de 400 matchs disputés avec les Merengues, Lucas Vázquez se retrouve sans club. L’ailier espagnol de 34 ans, exigeant sur la durée de son futur contrat, attend toujours une nouvelle opportunité.

La saison passée, Lucas Vázquez avait endossé le brassard de capitaine à plusieurs reprises. Photo: AFP

Lucas Vázquez, figure du Real Madrid durant près d’une décennie, vit une période d’incertitude. L’ailier espagnol, également utilisé comme latéral droit, a quitté la Maison Blanche à l’issue de la saison dernière et n’a toujours pas trouvé de nouveau club, rapporte Onet.

Un palmarès impressionnant

Formé au centre de formation madrilène, Lucas Vázquez s’était aguerri lors d’un prêt à l’Espanyol Barcelone avant d’intégrer durablement l’équipe première du Real. En dix ans, il a disputé 402 rencontres, inscrit 38 buts et délivré 73 passes décisives.

Son palmarès parle pour lui: cinq Ligues des champions, quatre Liga et plusieurs autres trophées. La saison passée, il avait même endossé le brassard de capitaine à plusieurs reprises, preuve de son importance dans le vestiaire. Mais la volonté du Real Madrid de rajeunir son effectif a scellé son départ.

Selon Sport, cité par Onet, le joueur de 34 ans a reçu des propositions venues d’Espagne, de Turquie et d’Arabie saoudite. Problème: elles ne prévoient qu’un contrat d’un an, quand Lucas Vázquez réclame au moins deux saisons d’engagement. Une exigence qui freine les discussions, alors que la plupart des championnats européens ont déjà débuté.

Un parcours en sélection modeste

Sous le maillot de la sélection espagnole, son parcours reste modeste: neuf sélections en neuf ans. Mais sa polyvalence et sa régularité en club en ont fait un joueur précieux, capable de répondre aux besoins de ses entraîneurs.

Aujourd’hui, Lucas Vázquez espère encore trouver une équipe qui lui offrira la stabilité recherchée. Mais plus le temps passe, plus sa situation se complique.