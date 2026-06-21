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Scènes de liesse en Andalousie
Malaga retrouve la Liga après huit ans d'absence

Malaga a retrouvé la Liga après huit ans d'absence. Les Andalous ont battu Almeria 2-1 samedi lors du match retour de la finale des barrages.
Publié: il y a 46 minutes
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Malaga a vaincu Almeria 2-1 lors du match retour de la finale des barrages d'accession en Liga.
Photo: imago/ZUMA Press
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ATS Agence télégraphique suisse

Malaga a retrouvé l'élite du football espagnol après huit années d'absence en s'imposant 2-1 sur la pelouse d'Almeria samedi lors du match retour de la finale des barrages d'accession à la Liga. Après un match aller nul et vierge, les hommes de Juan Francisco Funes ont arraché la victoire au terme d'une rencontre sous haute tension.

Dans un match marqué par une expulsion de chaque côté dans le temps additionnel, Malaga a validé son retour en Liga grâce à des buts de Chupe (65e) et David Larrubia (71e), malgré la réduction du score de Leo Baptistao pour Almeria (76e). Malaga, qui disputait encore la Ligue des champions lors de la saison 2012-13, a été relégué en 2018 puis a poursuivi sa descente aux enfers en 2023 en chutant en troisième division avant d'entamer sa renaissance.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
38
59
94
2
Real Madrid
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal CF
Villarreal CF
38
26
72
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
38
18
69
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
38
11
60
6
Celta Vigo
Celta Vigo
38
5
54
7
Getafe CF
Getafe CF
38
-6
51
8
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
38
-3
50
9
Valence CF
Valence CF
38
-9
49
10
Real Sociedad
Real Sociedad
38
-2
46
11
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
38
-12
46
12
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
38
-15
45
13
FC Séville
FC Séville
38
-14
43
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
38
-12
43
15
CF Elche
CF Elche
38
-8
43
16
Levante UD
Levante UD
38
-14
42
17
CA Osasuna
CA Osasuna
38
-6
42
18
Majorque
Majorque
38
-10
42
19
FC Gérone
FC Gérone
38
-16
41
20
Real Oviedo
Real Oviedo
38
-34
29
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Ligue Europa de l'UEFA
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