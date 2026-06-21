Malaga retrouve la Liga après huit ans d'absence

Malaga a retrouvé l'élite du football espagnol après huit années d'absence en s'imposant 2-1 sur la pelouse d'Almeria samedi lors du match retour de la finale des barrages d'accession à la Liga. Après un match aller nul et vierge, les hommes de Juan Francisco Funes ont arraché la victoire au terme d'une rencontre sous haute tension.
Dans un match marqué par une expulsion de chaque côté dans le temps additionnel, Malaga a validé son retour en Liga grâce à des buts de Chupe (65e) et David Larrubia (71e), malgré la réduction du score de Leo Baptistao pour Almeria (76e). Malaga, qui disputait encore la Ligue des champions lors de la saison 2012-13, a été relégué en 2018 puis a poursuivi sa descente aux enfers en 2023 en chutant en troisième division avant d'entamer sa renaissance.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
38
59
94
2
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal CF
38
26
72
4
Atlético Madrid
38
18
69
5
Real Betis Balompié
38
11
60
6
Celta Vigo
38
5
54
7
Getafe CF
38
-6
51
8
Rayo Vallecano
38
-3
50
9
Valence CF
38
-9
49
10
Real Sociedad
38
-2
46
11
Espanyol Barcelone
38
-12
46
12
Athletic Bilbao
38
-15
45
13
FC Séville
38
-14
43
14
Deportivo Alaves
38
-12
43
15
CF Elche
38
-8
43
16
Levante UD
38
-14
42
17
CA Osasuna
38
-6
42
18
Majorque
38
-10
42
19
FC Gérone
38
-16
41
20
Real Oviedo
38
-34
29