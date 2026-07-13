Le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de Karim Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund. Les Catalans auraient déboursé près de 31 millions d'euros, bonus compris, pour recruter l'international allemand.

Carlo Steiner

C'est désormais officiel: Karim Adeyemi quitte le Borussia Dortmund pour s'engager avec le FC Barcelone. Le président du club catalan, Joan Laporta, l'a confirmé à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et la France à Dallas.

«Nous sommes très heureux de l'arrivée de Karim Adeyemi. Nous le suivions depuis longtemps. C'est un joueur dangereux et très rapide, et Deco a parfaitement mené ce dossier», a déclaré Joan Laporta. «L'annonce est arrivée exactement au bon moment.»

Un transfert à plus de 30 millions d'euros

Selon les médias espagnols et allemands, le Barça versera un montant fixe de 22 millions d'euros, auquel pourraient s'ajouter jusqu'à 9 millions de bonus. Le Borussia Dortmund a également obtenu 35% sur une éventuelle future revente de l'ailier allemand.

Arrivé à Dortmund à l'été 2022 en provenance du Red Bull Salzbourg pour environ 30 millions d'euros, Karim Adeyemi a disputé 146 matches sous le maillot jaune et noir. Il y a inscrit 36 buts et délivré 25 passes décisives. Son contrat avec le BVB courait encore jusqu'en 2027.

Le rôle déterminant de Hansi Flick

Selon «Bild», Hansi Flick a joué un rôle majeur dans l'opération. C'est sous la direction de l'actuel entraîneur du Barça qu'Adeyemi avait fait ses débuts avec la sélection allemande en 2021. Les dirigeants barcelonais ont souhaité profiter de cette relation privilégiée pour convaincre le joueur de rejoindre la Catalogne. Hansi Flick lui aurait personnellement assuré qu'il occuperait un rôle important dans son projet sportif au FC Barcelone.