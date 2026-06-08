Florentino Pérez reste président du Real Madrid

Florentino Pérez a été réélu à la présidence du Real Madrid pour quatre ans. Pour la première fois depuis plus de vingt ans, il faisait face à un véritable adversaire.

Blick Sport

Florentino Pérez restera président du Real Madrid. L’homme d’affaires de 79 ans a obtenu une nette majorité lors de l’élection présidentielle du club, organisée dimanche au centre d’entraînement de Valdebebas. Malgré une campagne dynamique menée par son adversaire Enrique Riquelme, Pérez est parvenu à conserver son poste pour quatre années supplémentaires. «Cette élection a marqué un tournant, car c’est la première fois depuis 2006 qu’un candidat crédible se présente face au président sortant», a toutefois souligné Riquelme après l’annonce des résultats.

Le scrutin s’est achevé peu après minuit avec la confirmation de la victoire de Pérez, annoncée depuis plusieurs jours par les sondages. Réélu sans opposition depuis 2009, le dirigeant madrilène devait cette fois défendre son mandat dans une véritable élection, une première depuis plus de vingt ans. Son mandat actuel devait initialement courir jusqu’en 2029, mais à la suite d’une saison sportive décevante et de tensions internes, le président du club avait choisi d’avancer l’échéance électorale. Une décision qui s’est finalement révélée payante.

La campagne s’est d’abord déroulée dans un climat de respect mutuel avant que le ton ne se durcisse sensiblement dans les derniers jours précédant le vote. Les deux candidats ont tenté de convaincre les socios non seulement avec leur vision de l’avenir du club, mais aussi en évoquant de potentielles recrues de premier plan. Pérez a notamment promis de renforcer l’effectif avec des arrivées prestigieuses telles que José Mourinho, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. Il a également annoncé qu’il dévoilerait mardi une cible majeure sur le marché des transferts. Selon certaines rumeurs, il pourrait s’agir d’une offre de 140 millions de francs destinée à attirer Michael Olise, actuellement sous contrat avec le Bayern Munich.

Malgré sa défaite, Riquelme a démontré qu’il constituait une alternative crédible pour l’avenir du club madrilène. Sa candidature marque un tournant dans l’histoire des élections présidentielles du Real Madrid. Reste désormais à savoir s’il choisira de se présenter à nouveau en 2030.