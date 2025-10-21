DE
Au stade, mais depuis chez soi!
Ces 100 caméras Apple vont faire halluciner les fans du Real Madrid

Le Real Madrid et Apple lancent «Bernabéu Infini», un projet de réalité virtuelle révolutionnaire. Cette initiative vise à offrir aux supporters une expérience immersive à domicile, presque identique à une présence au stade Santiago Bernabéu.
Il y a 34'000 membres sans abonnement au Real Madrid, ce qui a amené Florentino Pérez, le président du club, à envisager de créer un stade infini.
Photo: Europa Press via Getty Images
Blick Sport

Le Real Madrid et Apple lancent une initiative révolutionnaire qui pourrait transformer la façon dont les supporters vivent les matchs. Baptisé «Bernabéu Infini», ce projet utilise la réalité virtuelle pour offrir une expérience immersive depuis le domicile des fans, presque identique à une présence physique au stade Santiago Bernabéu, comme le rapporte «Marca».

Un stade infini pour répondre à la demande des supporters

Lors de la dernière Assemblée des socios du Real Madrid, Florentino Pérez, le président du club, a expliqué la genèse du projet: «Le problème des abonnements n’a pas de solution simple, car nous avons 34'000 membres sans abonnement. Certains enfants des membres ne pourront pas obtenir d’abonnements, ce qui m’amène à envisager de créer un stade infini. Je réfléchis à cela avec Apple. Certains pourraient le regarder chez eux avec des lunettes offrant une meilleure expérience qu’au stade. Ainsi, ils auraient chez eux un siège et un abonnement. C’est sur cela que nous travaillons.»

100 caméras pour une immersion totale

Pour concrétiser le projet, Apple installera 100 caméras lors du match contre la Juventus. Les spectateurs pourront ainsi suivre l’action grâce aux Apple Vision, des lunettes de réalité virtuelle vendues environ 4000 euros. Pour une immersion optimale, il est conseillé d’utiliser les AirPods dotés de technologie aérospatiale, capables d’ajuster le son selon les mouvements de la tête, au prix de 279 euros.

Cette technologie permettra aux fans de vivre le match comme s’ils étaient présents dans le stade, avec des images et un son reproduisant fidèlement l’atmosphère du Bernabéu.

Une nouvelle ère pour les expériences sportives

Cette collaboration entre le Real Madrid et Apple marque une avancée majeure dans l’interaction entre clubs et supporters. Le projet «Bernabéu Infini» vise non seulement à résoudre le problème de la capacité limitée, mais aussi à ouvrir la voie à une nouvelle génération d’expériences immersives, où la technologie devient centrale dans la consommation du sport.

Le club espère ainsi fidéliser ses fans tout en créant une nouvelle source de revenus et en modernisant ses infrastructures pour renforcer son lien avec les supporters. Marca souligne que cette initiative pourrait devenir un modèle pour d’autres clubs désireux d’exploiter les technologies avancées pour enrichir l’expérience des fans.

