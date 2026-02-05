Depuis janvier, Marc-André ter Stegen, gardien international allemand du FC Barcelone, est prêté au FC Gérone, elle aussi engagée en Liga. Mais sa saison a été rapidement interrompue: le gardien s'est blessé dès sa deuxième apparition avec son nouveau club. Le FC Gérone a confirmé sur «X» qu'il s'agit d'une lésion au muscle de la cuisse gauche. Selon plusieurs médias espagnols, son indisponibilité pourrait durer environ deux mois.
Pour l’instant, il est encore incertain si Marc-André ter Stegen retournera au FC Barcelone. La chaîne «Cadena SER» évoque un possible retour chez les Blaugrana, tandis que des sources internes au club auraient précisé au journal sportif «Mundo Deportivo» que ce scénario est exclu avant l’été. Quoi qu’il en soit, le FC Barcelone pourrait assurer le suivi médical et la rééducation de sa blessure au centre d’entraînement du Barça, la «Ciutat Esportiva».
Une participation à la Coupe du monde compromise
Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, s’est exprimé lundi sur la situation: «Je viens d’apprendre la nouvelle et je n’ai pas encore parlé avec lui. Je suis vraiment désolé pour lui, mais nous devons attendre le résultat. Ensuite, nous verrons ce qui se passera.» Selon «Mundo Deportivo», le FC Barcelone insiste toutefois sur le fait que le contrat de prêt, l’enregistrement du joueur et le paiement de son salaire ne seront pas modifiés.
Mais au-delà de l’avenir incertain de Marc-André ter Stegen au club, cette blessure pourrait lui coûter sa participation à la Coupe du monde en Amérique du Nord. L'ancien internation allemand, Lothar Matthäus, a exprimé sa compassion sur «Sky»: «Si cela se confirme, il faudra attendre fin mars avant qu’il puisse rejouer. Il devra alors probablement renoncer à la Coupe du monde. Ce serait une véritable tragédie, et je suis vraiment désolé pour lui.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
22
37
55
2
Real Madrid
22
29
54
3
Atlético Madrid
22
21
45
4
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompié
22
8
35
6
Espanyol Barcelone
22
-1
34
7
Celta Vigo
22
6
33
8
Real Sociedad
22
0
28
9
CA Osasuna
22
-1
26
10
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
Athletic Bilbao
22
-10
25
12
FC Gérone
22
-15
25
13
CF Elche
22
-2
24
14
Majorque
22
-6
24
15
FC Séville
22
-8
24
16
Valence CF
22
-12
23
17
Getafe CF
22
-11
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
21
-10
18
20
Real Oviedo
22
-22
16