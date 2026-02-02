Marc-André ter Stegen pourrait manquer la Coupe du monde

Les médias espagnols rapportent que Marc-André ter Stegen s'est gravement blessé. Une absence de plusieurs mois est envisagée, ce qui mettrait en péril sa participation à la Coupe du monde.

Marc-André ter Stegen a été prêté cet hiver par le FC Barcelone à Gérone, notamment afin de permettre au gardien allemand de retrouver du rythme en vue de la Coupe du monde. Après quelques apparitions sous le maillot catalan, l’Allemand est toutefois de nouveau contraint de regarder les matches depuis la touche.

Selon plusieurs médias espagnols, le portier international s’est blessé lors de la défaite 1-0 contre le Real Oviedo. Sa durée d’indisponibilité est estimée à un maximum de deux mois. Une absence qui pourrait lourdement compromettre sa participation à la Coupe du monde de l’été prochain. Dernièrement, le gardien d’Hoffenheim Oliver Baumann lui a d’ailleurs ravi la place de numéro 1 en sélection.

Gérone envisagerait désormais de renvoyer le joueur de 33 ans au FC Barcelone, une option rendue possible par une clause du contrat de prêt. En début de saison, Marc-André ter Stegen avait déjà perdu sa place de titulaire au Barça après l’arrivée de Joan Garcia, en provenance de l’Espanyol, le rival de la ville.

Cette blessure musculaire constitue un nouvel épisode dans un dossier médical déjà bien fourni. En novembre 2023, l'Allemand avait été éloigné des terrains durant plusieurs mois en raison de problèmes au dos. En septembre 2024, il avait ensuite subi une rupture du tendon rotulien, avant de devoir être à nouveau opéré du dos à la fin juillet 2025.