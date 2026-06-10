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Transfert de 15 millions d'euros
Benfica annonce le départ de José Mourinho vers le Real

Le Real Madrid a formalisé son intention de recruter José Mourinho, actuel entraîneur du Benfica, pour 15 millions d'euros, a annoncé mardi soir le club portugais sur son compte X.
Publié: 08:55 heures
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
Le Portugais fera ainsi son retour à Madrid.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Benfica, qui précise avoir informé l'autorité de régulation des marchés financiers au Portugal (CMVM), ajoute que Mourinho a donné son accord. «La Benfica SAD a communiqué à la CMVM que le Real Madrid CF a officialisé son intention d'engager José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros, l'entraîneur ayant donné son accord. Merci, José Mourinho», écrit le club portugais, ajoutant dans un second message qu'il est parvenu à un accord avec Marco Silva pour lui succéder sur le banc jusqu'en 2029.

Le président du club madrilène Florentino Perez, réélu dimanche, avait annoncé le retour du «Special One» lors de la campagne électorale et son équipe de campagne avait diffusé une vidéo dans laquelle on voyait l'entraîneur dire «oui» à un éventuel retour au Santiago Bernabéu.

Agé de 63 ans, Mourinho a déjà entraîné le Real

Considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, il va reprendre en main un club qui reste sur deux saisons sans trophée majeure. Mourinho compte notamment à son palmarès deux Ligues des champions (en 2004 avec le FC Porto, en 2010 avec l'Inter Milan) et plusieurs titres nationaux (champion du Portugal à deux reprises avec le FC Porto, d'Angleterre à trois reprises avec Chelsea et d'Italie avec l'Inter en 2009 et 2010).

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Lors de son premier passage au Real, il a décroché une Coupe du Roi en 2011 et un titre de champion d'Espagne en 2012. Florentino Pérez est convaincu que Mourinho a «renforcé la compétitivité» du club madrilène lors de son premier passage sur le banc et posé les bases des succès de la dernière décennie, soit «six Ligues des champions en dix ans».

Le Real avait officialisé un peu plus tôt dans la soirée le départ de l'entraîneur espagnol Alvaro Arbeloa, arrivé au chevet du club en janvier.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
38
59
94
2
Real Madrid
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal CF
Villarreal CF
38
26
72
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
38
18
69
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
38
11
60
6
Celta Vigo
Celta Vigo
38
5
54
7
Getafe CF
Getafe CF
38
-6
51
8
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
38
-3
50
9
Valence CF
Valence CF
38
-9
49
10
Real Sociedad
Real Sociedad
38
-2
46
11
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
38
-12
46
12
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
38
-15
45
13
FC Séville
FC Séville
38
-14
43
14
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
38
-12
43
15
CF Elche
CF Elche
38
-8
43
16
Levante UD
Levante UD
38
-14
42
17
CA Osasuna
CA Osasuna
38
-6
42
18
Majorque
Majorque
38
-10
42
19
FC Gérone
FC Gérone
38
-16
41
20
Real Oviedo
Real Oviedo
38
-34
29
Ligue des Champions
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Ligue Europa de l'UEFA
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