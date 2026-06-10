Benfica annonce le départ de José Mourinho vers le Real

Le Benfica, qui précise avoir informé l'autorité de régulation des marchés financiers au Portugal (CMVM), ajoute que Mourinho a donné son accord. «La Benfica SAD a communiqué à la CMVM que le Real Madrid CF a officialisé son intention d'engager José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros, l'entraîneur ayant donné son accord. Merci, José Mourinho», écrit le club portugais, ajoutant dans un second message qu'il est parvenu à un accord avec Marco Silva pour lui succéder sur le banc jusqu'en 2029.
Le président du club madrilène Florentino Perez, réélu dimanche, avait annoncé le retour du «Special One» lors de la campagne électorale et son équipe de campagne avait diffusé une vidéo dans laquelle on voyait l'entraîneur dire «oui» à un éventuel retour au Santiago Bernabéu.
Agé de 63 ans, Mourinho a déjà entraîné le Real
Considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, il va reprendre en main un club qui reste sur deux saisons sans trophée majeure. Mourinho compte notamment à son palmarès deux Ligues des champions (en 2004 avec le FC Porto, en 2010 avec l'Inter Milan) et plusieurs titres nationaux (champion du Portugal à deux reprises avec le FC Porto, d'Angleterre à trois reprises avec Chelsea et d'Italie avec l'Inter en 2009 et 2010).
Lors de son premier passage au Real, il a décroché une Coupe du Roi en 2011 et un titre de champion d'Espagne en 2012. Florentino Pérez est convaincu que Mourinho a «renforcé la compétitivité» du club madrilène lors de son premier passage sur le banc et posé les bases des succès de la dernière décennie, soit «six Ligues des champions en dix ans».
Le Real avait officialisé un peu plus tôt dans la soirée le départ de l'entraîneur espagnol Alvaro Arbeloa, arrivé au chevet du club en janvier.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
38
59
94
2
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal CF
38
26
72
4
Atlético Madrid
38
18
69
5
Real Betis Balompié
38
11
60
6
Celta Vigo
38
5
54
7
Getafe CF
38
-6
51
8
Rayo Vallecano
38
-3
50
9
Valence CF
38
-9
49
10
Real Sociedad
38
-2
46
11
Espanyol Barcelone
38
-12
46
12
Athletic Bilbao
38
-15
45
13
FC Séville
38
-14
43
14
Deportivo Alaves
38
-12
43
15
CF Elche
38
-8
43
16
Levante UD
38
-14
42
17
CA Osasuna
38
-6
42
18
Majorque
38
-10
42
19
FC Gérone
38
-16
41
20
Real Oviedo
38
-34
29