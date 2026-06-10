Benfica annonce le départ de José Mourinho vers le Real

Le Real Madrid a formalisé son intention de recruter José Mourinho, actuel entraîneur du Benfica, pour 15 millions d'euros, a annoncé mardi soir le club portugais sur son compte X.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Benfica, qui précise avoir informé l'autorité de régulation des marchés financiers au Portugal (CMVM), ajoute que Mourinho a donné son accord. «La Benfica SAD a communiqué à la CMVM que le Real Madrid CF a officialisé son intention d'engager José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros, l'entraîneur ayant donné son accord. Merci, José Mourinho», écrit le club portugais, ajoutant dans un second message qu'il est parvenu à un accord avec Marco Silva pour lui succéder sur le banc jusqu'en 2029.

Le président du club madrilène Florentino Perez, réélu dimanche, avait annoncé le retour du «Special One» lors de la campagne électorale et son équipe de campagne avait diffusé une vidéo dans laquelle on voyait l'entraîneur dire «oui» à un éventuel retour au Santiago Bernabéu.

Agé de 63 ans, Mourinho a déjà entraîné le Real

Considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, il va reprendre en main un club qui reste sur deux saisons sans trophée majeure. Mourinho compte notamment à son palmarès deux Ligues des champions (en 2004 avec le FC Porto, en 2010 avec l'Inter Milan) et plusieurs titres nationaux (champion du Portugal à deux reprises avec le FC Porto, d'Angleterre à trois reprises avec Chelsea et d'Italie avec l'Inter en 2009 et 2010).

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Lors de son premier passage au Real, il a décroché une Coupe du Roi en 2011 et un titre de champion d'Espagne en 2012. Florentino Pérez est convaincu que Mourinho a «renforcé la compétitivité» du club madrilène lors de son premier passage sur le banc et posé les bases des succès de la dernière décennie, soit «six Ligues des champions en dix ans».

Le Real avait officialisé un peu plus tôt dans la soirée le départ de l'entraîneur espagnol Alvaro Arbeloa, arrivé au chevet du club en janvier.