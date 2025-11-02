Kylian Mbappé a fêté son Soulier d'Or avec un doublé
Le Real Madrid continue sa domination sur la Liga. Lors de la 11e journée, les Madrilènes ont dominé Valence 4-0 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.
Le Soulier d'Or n'a pas rassasié l'attaquant français. Mbappé y est allé d'un doublé pour lancer les Merengue. Le champion du monde 2018 aurait pu inscrire un triplé à la 43e sur un deuxième penalty accordé aux Madrilènes, mais c'est Vinicius qui l'a tiré...et raté. Le 3-0 est venu d'une belle frappe de Bellingham.
Le 4-0 est tombé à la 82e par Carreras. Le Real en est à 30 points. L'équipe de Xabi Alonso possède sept points d'avance sur Villareal et huit sur le Barça qui compte un match en moins.
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
11
16
30
2
Villarreal CF
11
12
23
3
FC Barcelone
10
13
22
4
Atlético Madrid
11
11
22
5
Espanyol Barcelone
10
3
18
6
Getafe CF
11
-1
17
7
Real Betis Balompié
10
3
16
8
CF Elche
10
1
14
9
Rayo Vallecano
11
-2
14
10
Athletic Bilbao
11
-2
14
11
FC Séville
11
-2
13
12
Deportivo Alaves
10
0
12
13
Real Sociedad
11
-3
12
14
Celta Vigo
10
-2
10
15
CA Osasuna
10
-3
10
16
Levante UD
10
-4
9
17
Majorque
10
-4
9
18
Valence CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Gérone
11
-14
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation