Le Real Madrid a écrasé Valence 4-0 pour le compte de la 11e journée de Liga. Kylian Mbappé a brillé avec un doublé, tandis que Juda Bellingham et Carreras y sont chacun allé de leur but. Les Merengue confortent leur avance en tête du championnat avec 30 points.

Un Mbappé XXL permet au Real d'assoir sa domination sur la Liga

Le Français est en feu

Kylian Mbappé a fêté son Soulier d'Or avec un doublé Photo: Manu Fernandez

Le Real Madrid continue sa domination sur la Liga. Lors de la 11e journée, les Madrilènes ont dominé Valence 4-0 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.

Le Soulier d'Or n'a pas rassasié l'attaquant français. Mbappé y est allé d'un doublé pour lancer les Merengue. Le champion du monde 2018 aurait pu inscrire un triplé à la 43e sur un deuxième penalty accordé aux Madrilènes, mais c'est Vinicius qui l'a tiré...et raté. Le 3-0 est venu d'une belle frappe de Bellingham.

Le 4-0 est tombé à la 82e par Carreras. Le Real en est à 30 points. L'équipe de Xabi Alonso possède sept points d'avance sur Villareal et huit sur le Barça qui compte un match en moins.