La joie des joueurs du Bayern, qui ont signé samedi leur 9e succès en 9e matches de Bundesliga
Photo: Matthias Schrader
ATS Agence télégraphique suisse
Le «Rekordmeister» a ainsi signé sa 15e victoire en autant de rencontres cette saison.
Avec 27 points sur 27 possibles, 33 buts marqués pour 4 encaissés, le Bayern caracole en tête de la Bundesliga avec 5 unités d'avance sur le RB Leipzig et sept sur le Borussia Dortmund. Son entraîneur Vincent Kompany a pourtant fait tourner son effectif et laissé sur le banc Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz et Dayot Upamecano.
Les buts munichois ont été inscrits par Serge Gnabry (25e), Nicolas Jackson (31e) et Loïc Badé contre son camp (44e). Avec 15 succès en autant de rencontres, le Bayern continue donc d'améliorer le début de saison record pour un club du top 5 européen, désormais deux de mieux que l'AC Milan de Fabio Capello en 1992/93.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
9
29
27
2
RB Leipzig
9
9
22
3
Borussia Dortmund
9
9
20
4
Vfb Stuttgart
9
4
18
5
Bayer Leverkusen
9
4
17
6
Eintracht Francfort
9
3
14
7
TSG Hoffenheim
8
2
13
8
Werder Brême
9
-4
12
9
FC Cologne
8
1
11
10
Union Berlin
9
-4
11
11
SC Fribourg
9
-2
10
12
VfL Wolfsbourg
8
-4
8
13
Hambourg SV
8
-4
8
14
FC Augsbourg
9
-9
7
15
FC St. Pauli
9
-10
7
16
Borussia Mönchengladbach
9
-8
6
17
FSV Mayence
9
-7
5
18
1. FC Heidenheim
9
-9
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation