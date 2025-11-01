DE
FR

Neuf matches, neuf victoires!
Le Bayern poursuit sa série folle en corrigeant Leverkusen

Le Bayern Munich, malgré une forte rotation en vue du match contre le Paris St-Germain mardi, a corrigé le Bayer Leverkusen (3-0) samedi soir lors de la 8e journée de Bundesliga.
Publié: 21:15 heures
Partager
Écouter
La joie des joueurs du Bayern, qui ont signé samedi leur 9e succès en 9e matches de Bundesliga
Photo: Matthias Schrader
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le «Rekordmeister» a ainsi signé sa 15e victoire en autant de rencontres cette saison.

Avec 27 points sur 27 possibles, 33 buts marqués pour 4 encaissés, le Bayern caracole en tête de la Bundesliga avec 5 unités d'avance sur le RB Leipzig et sept sur le Borussia Dortmund. Son entraîneur Vincent Kompany a pourtant fait tourner son effectif et laissé sur le banc Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz et Dayot Upamecano.

Les buts munichois ont été inscrits par Serge Gnabry (25e), Nicolas Jackson (31e) et Loïc Badé contre son camp (44e). Avec 15 succès en autant de rencontres, le Bayern continue donc d'améliorer le début de saison record pour un club du top 5 européen, désormais deux de mieux que l'AC Milan de Fabio Capello en 1992/93.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
9
29
27
2
RB Leipzig
RB Leipzig
9
9
22
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
9
9
20
4
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
9
4
18
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
9
4
17
6
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
9
3
14
7
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
8
2
13
8
Werder Brême
Werder Brême
9
-4
12
9
FC Cologne
FC Cologne
8
1
11
10
Union Berlin
Union Berlin
9
-4
11
11
SC Fribourg
SC Fribourg
9
-2
10
12
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
8
-4
8
13
Hambourg SV
Hambourg SV
8
-4
8
14
FC Augsbourg
FC Augsbourg
9
-9
7
15
FC St. Pauli
FC St. Pauli
9
-10
7
16
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
9
-8
6
17
FSV Mayence
FSV Mayence
9
-7
5
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
9
-9
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus