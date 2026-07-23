Le FC Barcelone recrute Karim Adeyemi

Le FC Barcelone a officialisé jeudi la signature de Karim Adeyemi, sans préciser le montant du transfert. L'ailier allemand, pas retenu pour le Mondial 2026, débarque en provenance du Borussia Dortmund.

ATS Agence télégraphique suisse

«Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant Karim Adeyemi, qui signe avec le club blaugrana jusqu'en 2031», écrit le Barça dans un communiqué.

L'ailier international de 24 ans, auteur de 36 buts en 146 matches toutes compétitions confondues avec le BVB en quatre saisons, est la deuxième recrue estivale du club champion d'Espagne en titre après l'international anglais Anthony Gordon. Le montant du transfert s'élèverait, selon la presse catalane, à 29 millions d'euros.

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Adeyemi, ailier ultra-rapide capable d'évoluer à gauche et à droite, et comme avant-centre, vient renforcer l'attaque barcelonaise après le départ de Robert Lewandowski. L'international allemand va retrouver à Barcelone son ancien sélectionneur Hansi Flick, qui l'avait fait débuter avec la Mannschaft en 2021.