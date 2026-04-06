Séville régnait sur l'Europa League et faisait peur à tout le monde. Aujourd'hui, le club de Djibril Sow et de Ruben Vargas est en chute libre.

De terreur en Europe à risée de l'Espagne: la chute libre du Séville FC

De terreur en Europe à risée de l'Espagne: la chute libre du Séville FC

Petar Djordjevic

Séville s'enfoncent dans la crise — et deux Suisses se retrouvent en première ligne. Dimanche, le club andalou a touché le fond en s’inclinant 1-0 face au Real Oviedo, pourtant lanterne rouge de Liga.

Après 30 journées, le Séville FC n’a plus que deux points d’avance sur la zone de relégation. Pire: il possède la pire défense du championnat. Une situation explosive qui fait bouillir les supporters.

Insultes et menaces

À leur retour à l’aéroport, les joueurs — dont les internationaux suisses Djibril Sow et Rubén Vargas — ont été accueillis par des insultes. Sur des vidéos diffusées en Espagne, on entend clairement des fans s’en prendre violemment à l’équipe.

Selon Marca, certains seraient même allés jusqu’à proférer des menaces de mort.

Police déployée à l’entraînement

La tension ne s’est pas arrêtée là. Toujours selon le média espagnol, des supporters cagoulés se sont rassemblés au centre d’entraînement du club. La police a dû intervenir et former un cordon de sécurité pour protéger les joueurs.

Le malaise est profond. Déjà la saison dernière, Séville avait frôlé la relégation, ne se sauvant que pour un petit point.

De roi d’Europe à club en crise

Le contraste est saisissant. Entre 2010 et 2023, le Séville FC régnait sur l’Europa League avec sept titres, dont trois consécutifs entre 2013 et 2016.

Depuis, tout s’est effondré.

Les départs de cadres comme Jules Koundé (parti à Barcelone) ou Diego Carlos (Aston Villa) après le dernier sacre européen ont laissé des traces. Et aujourd’hui, le club joue sa survie en première division.

Huit finales pour sauver sa place

Il reste désormais huit matches aux Andalous pour éviter la catastrophe. Avec deux rendez-vous brûlants: la réception de l’Atlético Madrid samedi, puis un déplacement crucial à Levante dans un duel direct pour le maintien.

La saison de Séville se joue maintenant. Et la pression, elle, ne cesse de monter.