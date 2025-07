Kylian Mbappé s'attribue un numéro légendaire au Real

Kylian Mbappé ne portera plus le numéro 9 dans le dos à l'avenir. Photo: Getty Images

Cédric Heeb et Blicky IA

Kylian Mbappé, la superstar du Real Madrid, portera le prestigieux numéro 10 la saison prochaine. L'attaquant français semble le confirmer par un bref message sur la plateforme X, en postant simplement le chiffre «10». Aucune confirmation officielle n'a encore été donnée par le club.

Ce numéro a été porté pendant huit ans par Luka Modric et est désormais libre. Le journal espagnol «Marca» commente l'annonce de Mbappé comme «peut-être un peu courte, mais très efficace sur le plan marketing». Lors de sa première saison avec le Real, Mbappé portait encore le numéro 9, qui est donc à nouveau libre. Avec l'équipe de France, le joueur de 26 ans porte le 10 depuis des années, alors qu'au niveau du club, ce n'était le cas que lors de ses dernières années à l'AS Monaco.

Plus de bénéfices grâce aux ventes de maillots?

Avec le passage au numéro 10, Mbappé suit les traces de quelques légendes du Real Madrid. Outre Modric, des joueurs comme Luis Figo, Clarence Seedorf, Wesley Sneijder, Fernando Hierro ou Günter Netzer ont par le passé porté ce numéro emblématique dans leur dos. Le club espère que ce changement de numéro permettra d'augmenter les ventes de maillots.

L'objectif est de réaliser des recettes comparables à celles de la saison 2009/10, au cours de laquelle Cristiano Ronaldo a joué pour la première fois pour le Real Madrid et porté le numéro 9. Selon «Marca», 15 maillots avaient alors été vendus chaque minute, et plus d'un million de maillots du Portugais avaient été écoulés au total. Cela a permis de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Reste à savoir si Mbappé pourra générer des ventes similaires avec son nouveau numéro (et surtout, ses prestations sur le terrain).