Les médias espagnols se montrent très critiques envers le Real Madrid au lendemain de la défaite 4-0 face au PSG. Kylian Mbappé et son manque d'investissement et de sens du collectif sont particulièrement visés.

Kylian Mbappé a encore une fois été très décevant ce mercredi soir. Les fans madrilènes commencent à perdre patience avec leur attaquant. Photo: Getty Images

Blick Sport

Le choix de Xabi Alonso de titulariser Kylian Mbappé pour le match face au PSG semble avoir du mal à passer en Espagne, au lendemain de la débâcle du Real Madrid face au Paris Saint-Germain (4-0). Alors que le jeune Gonzalo Garcia donnait entière satisfaction au poste d'avant-centre depuis le début de la Coupe du monde des clubs, le nouvel entraîneur du Real l'a décalé sur le côté droit pour laisser de la place à Kylian Mbappé dans l'axe. Le résultat? Un «suicide collectif», selon Marca, le fameux journal espagnol.

«Tous les progrès réalisés lors de cette Coupe du monde des clubs ont été anéantis, car le PSG est un adversaire redoutable, solidaire et éblouissant», a fait remarquer Marca le journal en fustigeant le niveau de ce Real, lequel est retombé dans tous ses travers à cause de la titularisation du Français. Celui-ci, comme d'habitude, s'est enfermé dans un égoïsme douteux, refusant de presser et de faire les efforts nécessaires pour le collectif.

Le PSG gagne tout sans lui, tout le contraire du Real

«Un coup de marteau pour apprendre», affirme le quotidien AS, tout autant interloqué par les choix de Xabi Alonso. Le journal Sport, lui, parle d'une «humiliation mondiale» et ressort les images de Luis Enrique demandant à Kylian Mbappé de daigner défendre un peu, lorsque celui-ci jouait au PSG. Sans succès bien sûr. Il a fallu attendre le départ de l'attaquant pour que Paris devienne une vraie équipe et commence à gagner des trophées importants. Comme un symbole, depuis que Kylian Mbappé est arrivé au Real, le club madrilène ne gagne plus rien.

«Luis Enrique a montré à Mbappé qui avait raison. Il a atterri aux États-Unis avec l'espoir d'entrer dans les discussions pour le Ballon d'Or. Mais plus personne n'en parle», commente AS.

Dans l’émission El Chiringuito, un intervenant est même allé plus loin, réclamant le départ du Français s'il ne respectait pas un peu plus son employeur. «Soit Vinicius ou Mbappé changent leur attitude, soit l’un deux va devoir partir. Ils ont trahi le Real.»