La Liga espagnole innove : le match Barcelone-Villarreal se jouera à Miami le 20 décembre. C'est une première historique pour un championnat européen, suscitant enthousiasme chez les dirigeants mais inquiétudes parmi les joueurs et supporters.

Les stars du Barça et de Milan en colère contre les matchs hors Europe

1/4 En décembre, le FC Barcelone jouera son match contre Villareal aux États-Unis. Photo: IMAGO/Photo Players Images

Le FC Barcelone et Villarreal, entraîné par Hansi Flick, s’apprêtent à vivre un événement inédit: leur match de championnat, prévu peu avant Noël, se jouera à Miami. La Liga espagnole l’a annoncé mercredi. Ce match, programmé le 20 décembre, sera le premier de l’histoire d’un championnat européen à se disputer à l’étranger.

«Avec ce match, nous franchissons une étape historique qui propulsera la Liga et le football espagnol vers une nouvelle dimension», a déclaré le président de la Liga, Javier Tebas. «Nous comprenons et respectons les inquiétudes suscitées par cette décision, mais il est important de la remettre dans son contexte: il ne s’agit que d’un match sur 380 cette saison.»

Un long voyage

Initialement prévu à Villarreal, le match se déroulera désormais au Hard Rock Stadium, en Floride, aux États-Unis, domicile de l’ancien joueur emblématique du Barça, Lionel Messi. «Nous sommes reconnaissants à la Liga de nous permettre de nous rapprocher encore davantage de l’un des marchés stratégiques les plus importants du club», a déclaré le président du FC Barcelone, Joan Laporta.

Le capitaine remplaçant du Barça, Frenkie de Jong, se montre bien moins enthousiaste: «Je comprends les clubs; ils en bénéficieront, mais je n’aurais pas pris cette décision moi-même. Je ne suis pas d’accord non plus. C’est également injuste d’un point de vue compétitif.»

La Liga a indiqué que les abonnés de Villarreal seraient indemnisés et pourraient assister gratuitement au match. Ceux qui ne souhaitent pas parcourir les 7500 km jusqu’à Miami bénéficieront d’une réduction de 30% sur le prix de leur abonnement.

Malgré ces mesures, 18 groupes de supporters ont exprimé leur «rejet total» des matchs à l’étranger. Le rival historique du Barça, le Real Madrid, s’est également opposé à cette initiative. En août, le club avait averti que ce déplacement «modifierait l’équilibre compétitif» et créerait un «précédent inacceptable». Frenkie de Jong a confié: «Nous allons jouer un match à l’extérieur sur un terrain neutre. Mais je n’ai pas l’impression que quiconque nous écoute.»

L’Italie emboîte le pas

Lundi, l’Union européenne de football (UEFA) a exceptionnellement autorisé deux matchs de championnat à l’étranger. Le match de Serie A entre l’AC Milan et Como 1907 se jouera également hors d’Europe. En raison de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à San Siro deux jours plus tôt, le match du 8 février se déroulera à Perth, en Australie.

Adrien Rabiot, du Milan AC, juge l’idée «complètement folle». Pour lui, il s’agit surtout «d’accords financiers et de valorisation du championnat». Les joueurs devront gérer le long voyage et le décalage horaire. «Comme toujours», a-t-il conclu au Figaro.