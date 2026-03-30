Eray Cömert (28 ans) s'est battu pour revenir dans le onze de départ de Valence après des débuts difficiles. Au point que le défenseur central ambitionne même de disputer la Coupe du monde. Rencontre dans son nouveau chez lui.

Eray Cömert est revenu au top avec Valence et rêve de la Coupe du monde

Eray Cömert est revenu au top avec Valence et rêve de la Coupe du monde

Stefan Kreis

Eray Cömert est attablé au «Clem», un café branché au cœur de Valence. 20 degrés, un soleil de printemps et cette légèreté méditerranéenne qui semble tout envelopper. À ses côtés, son coéquipier Filip Ugrinic. L’atmosphère est détendue — à l’image de la situation sportive du défenseur central de 28 ans. Sur le terrain aussi, le ciel s’est éclairci.

Après un début de saison compliqué, le Bâlois s’est imposé comme titulaire à Valence. Sous les ordres de Carlos Corberán, il occupe désormais un rôle clé dans l’arrière-garde. Constance, impact dans les duels, relance propre: Eray Cömert convainc dans un championnat aux exigences tactiques et techniques élevées. Mieux encore, il affiche des statistiques de premier plan en Europe, notamment en termes de ballons récupérés par match et de fautes commises — où il figure parmi les plus efficaces.

Une célébration devenue virale

Un pic émotionnel est survenu à la mi-février, lors du derby remporté face à Levante. Au coup de sifflet final, le défenseur de la Nati s'emparer du poteau de corner et célèbre devant les fans. Les images deviennent virales à Valence. Lui réfute toute provocation: «Je n’ai pas traversé le terrain. J’ai célébré avec nos supporters. Je vis le football à fond — les émotions en font partie.»

Du côté de Levante, on n’a cependant pas apprécié. Dans les couloirs du stade, des objets sont lancés depuis le parcage adverse. Une bouteille en plastique à moitié pleine atteint le défenseur à la tête. Eray Cömert relativise: «Cela ne me dérange pas. Les émotions font partie du football, surtout dans un derby.»

Son avenir reste ouvert

Dans les rues de la ville, il ne craint pas d’être interpellé par des supporters adverses. L’affaire s’est tassée en un ou deux jours. Et dans cette métropole largement acquise au Valence CF, l’ancien défenseur du FC Bâle évolue en terrain plutôt favorable.

Son avenir, en revanche, reste ouvert. Son contrat expire en juin et aucune discussion concrète pour une prolongation n’a encore eu lieu. Des contacts ont en revanche été noués avec des clubs de Bundesliga et de Serie A. Une chose est claire: un retour au FC Bâle n’est pas envisagé.

Une place dans la sélection de Murat Yakin?

Un retour en équipe de Suisse, en revanche, paraît bien plus crédible. Écarté en début de saison en raison de son statut de remplaçant, Eray Cömert comprend la logique. «Il faut jouer en club pour mériter une sélection.»

C’est désormais son cas. Et avec la retraite internationale de Fabian Schär, une place s’est libérée dans l’axe de la défense helvétique. Eray Cömert peut faire valoir son expérience internationale, sa qualité de passe et sa présence physique. Et la Suisse ne regorge pas de défenseurs centraux.

Disputer une Coupe du monde reste «un rêve immense», confie celui qui avait livré une prestation convaincante à l’automne 2024 lors de la défaite 2-3 contre l’Espagne, au point de recevoir les compliments d’un membre du staff du champion d’Europe. «Ça m’a fait très plaisir.»

Son objectif est clair: enchaîner les matches pour se rendre incontournable. Cette saison, le costaud défenseur central a prouvé qu’il savait se relever. Mis à l’écart, il s’est battu pour retrouver sa place dans le onze.

Parviendra-t-il à réussir le même retour en équipe nationale?