Rafa Mir condamné à huit ans et demi de prison pour viol

Le joueur du club d'Elche Rafa Mir a été condamné lundi à huit ans et demi de prison pour viol et coups et blessures, a annoncé le Tribunal supérieur de justice de la région de Valence. Le tribunal a imposé à Rafa Mir, qui se disait innocent, le versement à la victime d'une indemnisation de 64'000 euros.
«L'Audience de Valence a condamné à huit ans et demi de prison le footballeur de l'Elche CF, auparavant du Valencia CF, qui a été jugé le 28 mai dernier pour un délit d'agression sexuelle (délit désignant aussi les viols en Espagne, ndlr) et un délit de blessures», a précisé la juridiction sur X.
Faits datant de septembre 2024
Un second accusé, ami du footballeur, a quant à lui été condamné à deux ans et demi de prison pour agression sexuelle et «délit contre l'intégrité morale».
Les faits se sont produits le 1er septembre 2024 au domicile du joueur dans la commune valencienne de Bétera, après que Rafa Mir et son ami ont fait la connaissance de deux femmes dans une discothèque. Le joueur de 28 ans avait été arrêté le 2 septembre 2024 après la plainte des deux femmes et avait passé deux nuits en garde à vue avant d'être remis en liberté.
Cet ancien international junior avait admis avoir eu des relations sexuelles, mais avait affirmé qu'elles étaient consenties. Son club de l'époque, Valence, ne l'avait pas licencié mais l'avait sanctionné de deux matchs de suspension et lui avait imposé une amende.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
38
59
94
2
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal CF
38
26
72
4
Atlético Madrid
38
18
69
5
Real Betis Balompié
38
11
60
6
Celta Vigo
38
5
54
7
Getafe CF
38
-6
51
8
Rayo Vallecano
38
-3
50
9
Valence CF
38
-9
49
10
Real Sociedad
38
-2
46
11
Espanyol Barcelone
38
-12
46
12
Athletic Bilbao
38
-15
45
13
FC Séville
38
-14
43
14
Deportivo Alaves
38
-12
43
15
CF Elche
38
-8
43
16
Levante UD
38
-14
42
17
CA Osasuna
38
-6
42
18
Majorque
38
-10
42
19
FC Gérone
38
-16
41
20
Real Oviedo
38
-34
29