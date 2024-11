Didier Deschamps sur Mbappé: «C'est mieux comme ça»

La star française ne jouera par avec les Bleus contre Israël et l'Italie. Photo: AFP

Blick Sport

L'équipe de France de football affrontera Israël et l'Italie la semaine prochaine sans Kylian Mbappé. La star du Real Madrid n'a pas été convoquée par le sélectionneur Didier Deschamps.

Ce dernier a réagi au micro de RMC Sport pour expliquer les raisons de cette absence. «J'ai eu plusieurs discussions avec lui, j'ai bien réfléchi et sur ce rassemblement-là, je pense que c'est mieux comme ça», a simplement indiqué Didier Deschamps. Il a toutefois précisé que ce choix était «ponctuel» et que «les problèmes extrasportifs» ne sont pas entrés en ligne de compte pour sa décision.

Mais l'entraîneur des Bleus a également glissé que le joueur, sous le feu des critiques pour son manque d'efficacité au Real Madrid, avait émis le souhait de rejoindre le groupe.

«Il l'a viré»

De quoi alimenter les rumeurs qui font de cette décision une sanction à l'égard du joueur. Toujours sur RMC Sport, le célèbre consultant et ancien joueur de Saint-Etienne Jean-Michel Larqué a d'ailleurs réagi en indiquant clairement: «Didier Deschamps a simplement et proprement viré Mbappé de l’équipe de France. Il l’a viré, non pas en prenant des prétextes ou des chemins sinueux pour expliquer. Il l’a viré en renvoyant à Mbappé ce que Mbappé avait avancé lors de son dernier forfait. Il avait dit 'je ne souhaite pas venir pour me protéger'. Eh bien mon petit Mbappé, là, pour le rassemblement, tu ne vas pas venir car tu vas te reposer et te protéger. C’est un magnifique retour de manivelle.»

Outre son inefficacité sur le terrain, Kylian Mbappé est empêtré dans un scandal sexuel après les révélations de la presse suédoise sur l'ouverture d'une enquête pour viol qui viserait, selon les quotidiens «Aftonbladet» et «Expressen», l'attaquant après une virée à Stockholm. La police et la justice suédoises n'ont toujours pas indiqué si Mbappé faisait bel et bien l'objet d'une plainte pour viol.

Cela fait donc deux fois de suite que la star du ballon rond n'est pas convoquée par l'équipe nationale. Le mois dernier, l'attaquant avait été laissé à la disposition du Real Madrid pour soigner une blessure à la cuisse gauche. Mais le joueur a été titularisé par son club deux jours avant le début du rassemblement. De quoi renforcer les polémiques à son sujet.