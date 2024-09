Interdit de recrutement par la FIFA, Vevey-Sports s'explique

Vevey-Sports et son stade de Copet ne peuvent plus accueillir de nouveaux joueurs.

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors que Vevey-Sports brille sportivement en Promotion League avec une deuxième place après cinq journées, et que son directeur sportif clame l'intention du club de retrouver le monde professionnel à moyen terme, la Fédération internationale de football association (FIFA) informe sur son site internet que le club vaudois est sous le coup d'une interdiction de recrutement pour les trois prochaines périodes de transfert.

«Deux anciens joueurs ont porté plainte auprès de la FIFA en raison d'indemnités non payées. Nous avons été informés par mail que nous étions convoqués à une audience et que nous risquions cette interdiction. Sauf que ce mail été envoyé à une adresse générique qui n'est pas régulièrement ouverte et nous n'avons été avertis que plus tard par Jérémy Manière (ndlr: Directeur administratif de la Première Ligue). Nous n'avons donc pas pu nous défendre et donner notre version des faits», explique Salim Karib, directeur sportif du club vaudois, qui ajoute que le club se réserve le droit d'attaquer les joueurs pour diffamation et qu'un seul verdict est pour l'instant tombé.

Aucun autre problème à l'horizon

La demande d'appel du club, qui souligne n'avoir jamais eu de souci de ce genre par le passé, arrive ensuite trop tard auprès du Tribunal Arbitral du Sport, ce qui conduit à un rejet de cette dernière et donc à l'interdiction de recrutement évoquée par la FIFA. «Nous regardons actuellement avec notre avocat s'il est possible de faire recours et nous sommes toujours en attente», poursuit-il. Quant à l'affaire en question, Salim Karib assure que tout sera réglé d'ici lundi matin. Ce qui, selon lui, lèvera la suspension et permettra donc au club veveysan de recruter un remplaçant à Marwane Hajij, parti à Wil (Challenge League) ces derniers jours.

Pour rappel, le président de Vevey-Sports est William von Stockalper, patron de Vibiscum, festival empêtré dans divers soucis d'ordre financiers après l'annulation de sa troisième édition prévue cet été. Mais le directeur sportif l'assure, ces «deux sociétés sont indépendantes» et aucun problème financier ne touche actuellement le club veveysan qui «respecte les engagements» pris avec les joueurs.

Le club veveysan aurait cependant préféré une autre publicité dans la préparation de son match de prestige face à Young Boys en Coupe de Suisse...