Wolfsburg a écarté Jena en demi-finale de la Coupe d'Allemagne grâce à un dernier tir au but impeccablement transformé par Smilla Vallotto. La finale se jouera soit face au Bayern, soit face à Essen.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Smilla Vallotto n'a pas tremblé! La milieu de terrain de la Nati a transformé le tir au but décisif avec beaucoup de sang-froid, ce dimanche sur le terrain de Jena en demi-finale de la Coupe d'Allemagne.

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La Genevoise, qui a fait son entrée en jeu en cours de prolongation pour dynamiser le jeu des Louves, a inscrit son tir au but de manière souveraine et ainsi mis un terme au suspense après une demi-finale indécise (0-0 après prolongation).

Elle rejoint l'équipe de Suisse dès mercredi à Zurich

Wolfsburg, deuxième de Bundesliga derrière le Bayern, pourrait rencontrer les Bavaroises en finale à Cologne. Les Munichoises défient Essen lundi. Smilla Vallotto, elle, peut savourer son bonheur en compagnie de ses coéquipières et rejoindre l'équipe de Suisse avec le plein de confiance. Les Suissesses se réunissent en effet dès mercredi à Zurich où elles défieront la Turquie le mardi suivant, avant le «match retour» quatre jours plus tard à Sinop.

La Nati compte six points, comme les Turques, mais a souffert offensivement lors de ses deux premiers matches en l'absence de Smilla Vallotto, qui se remettait d'une opération des amygdales. Celle-ci est désormais derrière elle et la Suisse aura bien besoin du génie créatif de sa meneure de jeu pour dominer cette Turquie qui s'annonce coriace défensivement.