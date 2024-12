1/6 Pep Guardiola vit actuellement la période la plus difficile de sa carrière d'entraîneur. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

Pour sortir enfin de la crise sportive, l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola avait pris une mesure inhabituelle avant le Boxing Day: enfermer ses joueurs au centre d'entraînement et leur faire passer la nuit ensemble le soir du réveillon! Pas de cadeau sous le sapin en famille!

Cela n'a servi à rien. Malgré une nette supériorité, les Skyblues ont dû se contenter d'un match nul 1-1 à domicile contre les Toffees, une équipe de bas de tableau. Un résultat très décevant, notamment causé par une boulette incroyable de Manuel Akanji sur le but de l'égalisation d'Everton. Et parce que la superstar Erling Haaland a raté un penalty en deuxième mi-temps face à Jordan Pickford et sa gourde magique.

Pep Guardiola parle certes d'une «brillante performance», mais il ne veut pas non plus embellir le bilan désastreux des dernières semaines: une seule victoire en 13 matches. «En football, il s'agit de gagner des matches. C'est ce que nous avons toujours fait. Mais depuis un mois et demi, nous n'y parvenons plus», résume Pep Guardiola, qui semble quelque peu désemparé.

Pep Guardiola demande des renforts cet hiver

L'entraîneur de City a depuis longtemps fait une croix sur la défense du titre. Mais Pep Guardiola estime désormais que la participation à la Champions League est également en danger. Pour atteindre cet objectif minimal, il faut d'urgence trouver des renforts cet hiver. «Ce ne sera pas facile, mais nous devons en tout cas essayer d'engager des joueurs», déclare l'Espagnol.

L'équipe de Pep Guardiola est une habituée de la Champions League depuis 2011/2012. Mais après le nouveau coup dur contre Everton, Manchester City n'occupe plus que la septième place en Premier League. Si Arsenal bat Ipswich dimanche, le retard sur les places qualificatives pour la Champions League sera déjà de six points.

Vendredi, il sera donc urgent de remporter une victoire contre le promu Leicester City. Reste à savoir si Pep Guardiola fera à nouveau ses stars dormir dans l'enceinte du club la nuit précédente. Mais personne ne dort vraiment bien à Manchester City de toute façon ces jours...