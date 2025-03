Alisha Lehmann va-t-elle quitter la Juventus?

Faut-il s'attendre à un départ d'Alisha Lehmann cet été? Photo: Instagram

La relation entre Douglas Luiz et la Juventus ressemble à un mariage raté. Arrivé l’été dernier pour plus de 50 millions d’euros en provenance d’Aston Villa, le milieu brésilien n’a jamais réellement convaincu. Entre blessures et performances en demi-teinte, il n’a cumulé que 795 minutes de jeu sous le maillot turinois. Résultat: la Vieille Dame envisage déjà de le céder, et Nottingham Forest aurait manifesté son intérêt.

Le couple se sent bien à Turin, surtout en dehors du terrain. Photo: Instagram

Mais ce départ potentiel soulève une autre interrogation: qu’en est-il d’Alisha Lehmann? La star suisse, arrivée sous les couleurs de la Juve en même temps que son compagnon, pourrait-elle être tentée de suivre Douglas Luiz en Premier League si un club anglais venait à la solliciter?

Pour l’instant, rien n’indique un mouvement de la joueuse de 25 ans, mais Alisha Lehmann, si elle semble s’épanouir en dehors du terrain en Italie, et s’est rapidement imposée comme une figure populaire, ne s'est (pour l'heure?) pas rendue indispensable sur la pelouse.

Son avenir pourrait-il être influencé par celui de son compagnon, surtout si une opportunité alléchante se présentait? Va-t-on assister à un double transfert glamour cet été? Tant de questions qui attendent une réponse!