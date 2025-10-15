Des débordements lors du match Qatar-Émirats arabes unis

Dernière mise à jour: il y a 29 minutes

Le match de qualifications pour la Coupe du monde 2026 entre le Qatar et les Émirats arabes unis (succès 2-1 du Qatar), mardi, a été marqué par des fortes tensions en tribunes. Notamment après l'ouverture du score du Qatar.

Les joueurs des Émirats Arabes Unis ont dû ramasser les objets lancés par leurs supporters. Photo: IMAGO/Naushad

Blick Sport

Un match à enjeu, des supporters qui n'avaient besoin que d'une petite étincelle pour dérailler et des comportements pas toujours fair-play, parfois provocateurs, des joueurs sur le terrain: le choc entre le Qatar et les Émirats arabes unis, qui a vu le Qatar se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, a connu des épisodes fort dommages. Des chaussures et des bouteilles ont été lancées sur le terrain, un membre du staff aurait été atteint par un projectile, et un bout de terrain a même été envahi.

En tribune, les tensions ont notamment éclaté après l’ouverture du score de Boualem Khoukhi à la 49e minute, qui est allé célébrer son but devant le parcage visiteurs. Supporters des Émirats arabes unis et joueurs du Qatar en sont même venus aux mains.

La partie a été suspendue le temps que les forces de sécurité interviennent, et elle a pu reprendre après quelques minutes marquées par un chaos complet.

Ces violences font écho à la demi-finale de la Coupe d’Asie 2019 à Abou Dhabi, lorsque les deux équipes avaient été confrontées à une ambiance extrêmement tendue.

Sportivement, un barrage aller-retour face à l’Irak attend désormais les Émirats arabes unis après cette défaite. Pour ensuite, éventuellement, accéder au barrage intercontinental.