Michael Ballack règle ses comptes avec Joachim Löw

Dix-six ans après sa grave blessure, Michael Ballack revient sur la fin de son aventure avec l’Allemagne. L’ancien capitaine évoque une injustice et vise Joachim Löw et Philipp Lahm.

Andri Bäggli

La 35e minute de la finale de la Coupe d’Angleterre, le 15 mai 2010, entre Chelsea et Portsmouth, bouleverse la carrière de Michael Ballack. Kevin-Prince Boateng manque son tacle et touche le capitaine de la sélection allemande de l’époque au pied. Le milieu de terrain souffre d’une grave blessure et doit renoncer à la Coupe du monde en Afrique du Sud. Mais les conséquences ne s’arrêtent pas là: cet épisode marque aussi la fin de sa carrière en équipe nationale.

Dans l’émission «Meine Geschichte» sur Sky, l’ancien joueur de 49 ans revient sur la période qui a suivi sa blessure et adresse des critiques sévères au sélectionneur de l’époque, Joachim Löw, ainsi qu’au latéral droit Philipp Lahm.

Retraité qu’en 2011

«Les mois qui ont suivi, je l’ai évidemment vécu, je le dis très clairement, comme une injustice», répond Michael Ballack à la question de savoir si cela a été la période la plus difficile mentalement de sa carrière. Il explique avoir été déçu par la manière dont il a été traité. Ce qui l’a surtout dérangé, c’est l’absence de communication entre lui et le sélectionneur.

Car Ballack ne souhaitait pas encore mettre un terme à sa carrière en équipe nationale. Joachim Löw a longtemps laissé la porte ouverte à un éventuel retour, avant de la refermer définitivement à l’été 2011. Peu après la blessure de Ballack, le nouveau capitaine Philipp Lahm avait accordé une interview dans laquelle il expliquait qu’il ne voulait plus rendre le brassard.

Löw ne s’était pas exprimé sur cette interview, ce qui avait également irrité Ballack: «Ce n’était pas une initiative personnelle de Philipp Lahm». Et l’ancien joueur de 49 ans poursuit: «C’est ce que je veux dire quand je parle d’injustice. Ce sont des valeurs que je ne défends pas». La déception a été immense: «On ne m’a même pas donné la chance de revenir».

Il n’y a jamais eu d’explication

Ballack explique qu’il aurait souhaité une communication plus directe. «Par respect pour ce que j’ai accompli avec l’équipe nationale pendant les dix années précédentes, on aurait au moins pu me dire les choses en face», affirme-t-il.

Il assure avoir cherché à discuter avec Löw, mais qu’aucune explication n’a jamais eu lieu. «À ce moment-là, pour moi, c’était tout simplement décevant. J’ai réclamé cette discussion, mais il l’a évitée. Je pense qu’il voulait aussi se garder une porte de sortie. Il a donc repoussé cela à plusieurs reprises», explique l’ancien international aux 98 sélections.

Cette affaire occupe encore Ballack aujourd’hui. Apparemment, aucune mise au point avec Löw et Lahm n’a jamais eu lieu.