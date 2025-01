Lionel Messi met un vent à la Maison-Blanche!

Lionel Messi a réussi une excellente saison régulière en MLS avec l'Inter Miami. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

L'invitation était pourtant prestigieuse, mais Lionel Messi n'a visiblement pas souhaité l'honorer. L'octuple vainqueur du Ballon d'Or était convié à la Maison-Blanche pour y recevoir la «Médaille présidentielle de la Liberté», plus haute distinction civile américaine, des mains du président sortant Joe Biden. Rien que ça. Mais la star du football ne s'est pas présentée à Washington samedi, invoquant des engagements antérieurs. Selon Eurosport, l'Argentin était le seul absent parmi les personnalités honorées, dont faisaient aussi partie le chanteur de U2 Bono, l'acteur Denzel Washington ou encore le basketteur Magic Johnson.

Le joueur a néanmoins adressé une lettre d'excuse à la Maison-Blanche, citée par le journal Marca: «C'est un grand honneur de recevoir cette reconnaissance. Malheureusement, j'ai un engagement antérieur et je ne pourrai pas assister à la cérémonie à la Maison-Blanche. Mais je veux que vous sachiez que j'apprécie profondément ce geste», a-t-il écrit.

Lionel Messi, qui évolue à l'Inter Miami depuis l'été 2023, a été sélectionné pour son engagement caritatif. La Maison-Blanche a souligné qu'elle soutenait «des programmes de santé et d'éducation pour les enfants du monde entier par le biais de la Fondation Leo Messi». Cette absence remarquée intervient alors que l'Argentin connaît une excellente saison outre-Atlantique. Comme le rappelle Eurosport, il a remporté le trophée de saison régulière et été désigné meilleur joueur de la saison en MLS. Bien que résidant aux États-Unis depuis plus d'un an, Messi n'a donc pas pu honorer cette invitation prestigieuse.