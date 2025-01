La performance de Trent Alexander-Arnold contre Manchester United est vivement critiquée. Photo: CameraSport via Getty Images

Le match nul 2-2 entre Liverpool et Manchester United en Premier League a suscité de vives critiques envers le défenseur des «Reds» Trent Alexander-Arnold. Le joueur a été particulièrement pointé du doigt pour sa performance jugée catastrophique. Roy Keane, consultant pour la chaîne Sky Sports, n’a pas mâché ses mots à la mi-temps: «La défense de Trent aujourd’hui, mon Dieu, c’est du niveau écolier. On parle de lui pour aller au Real Madrid, mais après ça il va plutôt aller aux Tranmere Rovers.»

Les Tranmere Rovers sont un club basé à Birkenhead, dans le Nord-Ouest de l’Angleterre. L’équipe évolue en quatrième division anglaise. Il semble que les propos de Roy Keane soient rapidement revenus aux oreilles du club puisque, quelques instants après ses déclarations, le club a réagi sur Twitter. «Trent à Tranmere? Non merci, tout va bien», a ironisé le community manager sur X.

Le joueur a finalement été sorti à la 86e minute lors de ce derby du nord de l'Angleterre. Il se murmure que le Real Madrid aurait fait d’Alexander-Arnold sa priorité pour 2025, son contrat avec Liverpool expirant l’été prochain. Des rumeurs évoquent même un possible départ dès cet hiver. Après le match, l’entraîneur de Liverpool Arne Slot a tenté de défendre son joueur: «Trent a joué beaucoup de très bons matches pour ce club», a-t-il souligné selon le site TeamTalk. Arne Slot a également fait remarqué que le résultat du match aurait pu être pire, le joueur de United Harry Maguire ayant manqué une énorme occasion dans les dernières secondes.

La situation contractuelle d’Alexander-Arnold n’est pas un cas isolé à Liverpool. Un autre joueur majeur du club, un certain Mohamed Salah, arrive aussi en fin de contrat l’été prochain, ce qui pourrait entraîner un important renouvellement de l’effectif. Ce match nul contre Manchester United constitue un coup d’arrêt pour Liverpool dans la course au titre. Les «Reds» conservent certes six points d’avance en tête du championnat, mais ce résultat pourrait coûter cher dans la lutte finale.