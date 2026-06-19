Achraf Hakimi sera jugé pour viol, confirme la cour d'appel

La cour d'appel de Versailles a confirmé que le footballeur Achraf Hakimi sera jugé pour viol. Le défenseur du PSG conteste l'accusation et se dit «impatient» de se défendre au procès.

AFP Agence France-Presse

Le footballeur marocain Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine, a indiqué vendredi la cour d'appel de Versailles dans un communiqué.

Achraf Hakimi est mis en cause depuis février 2023 par une jeune femme qui s'était rendue dans un commissariat où elle avait déclaré avoir été violée par le footballeur.

Il attend le procès «avec impatience»

Le joueur du PSG et leader de l'équipe du Maroc, dont l'équipe joue son deuxième match de Coupe du monde vendredi soir contre l'Ecosse, a pour sa part toujours dénoncé une «fausse» accusation.

«J'attends ce procès depuis le premier jour. Et je l'attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler», a également écrit sur les réseaux sociaux le défenseur du Paris SG, actuellement à la Coupe du monde aux Etats-Unis..

Lors de l'audience devant la chambre de l'instruction en mai, il avait demandé un non-lieu pour les faits qui lui sont reprochés.