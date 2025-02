Le Real Madrid enrage à nouveau contre l'arbitrage

Le Real Madrid n'a pas aimé l'arbitrage de sa rencontre face à Osasuna ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le Real Madrid a concédé un match nul (1-1) contre Osasuna lors de la 24e journée de Liga, et la frustration est palpable au sein du club. Depuis plusieurs mois, les Merengues se battent contre l'arbitrage espagnol, et cette rencontre a intensifié leur sentiment d'injustice. Le penalty accordé aux locaux et l’expulsion controversée de Jude Bellingham, pour une injure prononcée avant la pause, ont particulièrement agacé les joueurs et le staff.

«Ils se foutent de nous», auraient résumé certains joueurs du Real Madrid après la partie, d'après les médias espagnols. Carlo Ancelotti, pour sa part, a tenté de garder son calme en conférence de presse, mais n’a pas caché sa déception: «Il s’est passé des choses dans ces trois matches que tout le monde a vues. Je n’ai rien à ajouter parce que je veux être sur le banc lors du prochain match. Ne me mettez pas là-dedans».

«C'est épuisant»

De son côté, la chaîne du club, Real Madrid TV, a été particulièrement virulente, critiquant l'arbitrage et la VAR: «C’est épuisant, c’est épuisant. À quoi sert la VAR? Chaque semaine, à chaque match, nous cherchons des justifications aux décisions des arbitres. Les joueurs d’Osasuna ont compris qu’ils avaient avec eux la complicité de l’arbitre. Munuera Montero a été le meilleur joueur d’Osasuna. Seul un miracle permettrait au Real de remporter cette Liga».

Le journal Marca a quant à lui qualifié les décisions arbitrales de «sans précédent», alors que le club merengue a déjà prévu de faire appel pour annuler la sanction de Bellingham, ou du moins réduire sa suspension. Le Real Madrid, en pleine querelle avec l’arbitrage, prévoit une rencontre avec le Comité Technique des Arbitres pour discuter des décisions prises durant la rencontre.

Avec une série de trois matches sans victoire et seulement deux points pris sur neuf possibles, la situation en Liga est de plus en plus compliquée. Ce dimanche, les Madrilènes pourraient perdre la tête du classement en cas de victoire du FC Barcelone contre le Rayo Vallecano.