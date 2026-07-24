Mark van Bommel nommé sélectionneur de la Belgique

Mark van Bommel sera chargé de conduire la sélection belge jusqu'à l'Euro 2028, a annoncé la Fédération belge ce vendredi. Le Néerlandais succède à Rudi Garcia, non reconduit après l'élimination en quarts du Mondial 2026 face à l'Espagne.

ATS Agence télégraphique suisse

Mark van Bommel a été désigné sélectionneur de la Belgique, a annoncé vendredi la Fédération belge de football (RBFA). Le Néerlandais a signé un contrat jusqu'à l'Euro 2028 organisé au Royaume-Uni.

L'ancien entraîneur du PSV Eindhoven, de Wolfsburg et de l'Antwerp succède à 49 ans au Français Rudi Garcia dont le contrat n'avait pas été reconduit au terme de la récente Coupe du monde, achevée par les Diables Rouges par une défaite (2-1) en quarts de finale contre l'Espagne, futur vainqueur.

Van Bommel qui qualifie «d'immense honneur le fait de devenir entraîneur de la Belgique», s'est dit convaincu «de l'énorme potentiel» d'une équipe qu'il voudra «disciplinée, ambitieuse et suffisamment courageuse pour rivaliser avec les meilleurs», selon un communiqué de la RBFA.

Il succède à Rudi Garcia

Lundi, la Fédération belge avait annoncé que le contrat de Rudi Garcia, à la tête des Diables rouges depuis début 2025, ne serait pas prolongé malgré le beau parcours de la Belgique au Mondial.

Les médias locaux avaient fait état de divergences de vision entre le coach français et plusieurs joueurs et avec le directeur technique Vincent Mannaert, mécontent du niveau de jeu affiché par les Belges lors de la phase de poules du Mondial, notamment lors des matches face à l'Egypte (1-1) et l'Iran (0-0).

Le départ de Rudi Garcia a suscité l'incompréhension de nombreux supporteurs qui l'ont massivement fait savoir sur les réseaux sociaux.

Sans club depuis son départ de l'Antwerp à l'été 2024, club avec lequel il a remporté le championnat et la Coupe de Belgique, Van Bommel devra donc faire oublier un prédécesseur apprécié du public et ce, dès le mois de septembre lors de matches de Ligue des nations face à l'Italie (25 septembre) et la France (28) puis le 2 octobre contre la Turquie.

Le Néerlandais sera assisté par son compatriote Boudewijn Zenden, ancien international Oranje comme lui, et par le Belge Maarten Martens, ex-Diable rouge qui s'est imposé ces dernières années comme un entraîneur principal très prometteur à l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas.