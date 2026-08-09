Une ancienne star du Barça rejoint la MLS

Sergi Roberto quitte Côme pour rejoindre le LA Galaxy. L'ancienne star du Barça signe un contrat aux États-Unis jusqu'en 2028 et apportera désormais son expérience à la MLS.

Blick Sportdesk

Sergi Roberto (34 ans) a trouvé un nouveau club. Le milieu de terrain espagnol rejoint les LA Galaxy, ont annoncé les Californiens.

L'Espagnol arrive libre et s’est engagé jusqu’en juin 2028, avec une option pour prolonger son contrat d’une saison supplémentaire. Il évoluait auparavant depuis deux ans à Côme, où il a notamment travaillé sous les ordres de son ancien coéquipier au Barça et en sélection espagnole Cesc Fàbregas. Sous la direction de ce dernier, le club italien a créé la surprise en décrochant une qualification pour la Champions League. Le contrat de Roberto arrivait à échéance au terme de la saison.

Buteur lors de la mythique Remontada

Sergi Roberto s’est surtout fait connaître lors de son long passage au FC Barcelone, où il a évolué de 2010 à 2024 et porté le brassard de capitaine pendant plusieurs saisons. Le moment le plus marquant de sa carrière reste sans aucun doute le mythique huitième de finale retour de Champions League contre le Paris Saint-Germain, en 2017.

Après avoir lourdement perdu le match aller 4-0, le Barça a réalisé un incroyable retournement de situation au retour et s’est imposé 6-1. Roberto a inscrit le but de la qualification dans les dernières secondes et est devenu le symbole de l’un des plus grands retournements de situation de l’histoire du football.

Cette remontée spectaculaire est depuis entrée dans la légende sous le nom de «La Remontada», ou «le miracle de Barcelone».