Roberto Baggio s'exprime pour la première fois après sa violente agression

Roberto Baggio a été agressé jeudi soir pendant le match de l'Euro entre l'Italie et l'Espagne. La légende de la Squadra Azzurra a été blessée et a dû être recousue à l'hôpital. Un incident traumatisant sur lequel l'ex-footballeur est revenu pour la première fois.

1/6 Roberto Baggio a été agressé à son domicile par des cambrioleurs.

Cédric Heeb

De base, l'ex-international italien Roberto Baggio, voulait simplement regarder le match de l'Euro entre l'Italie et l'Espagne avec sa famille dans sa villa d'Altavilla Vicentina, entre Venise et Vérone. Mais la soirée s'est vite muée en véritable cauchemar.

Comme le rapportent plusieurs médias italiens, la légende du football transalpin a été agressée jeudi soir vers 22 heures par «au moins cinq personnes». Lorsque Baggio a voulu s'expliquer avec les intrus, une bagarre a éclaté. L'un des agresseurs aurait alors frappé l'ex-footballeur au front avec la crosse d'un pistolet, blessant ainsi l'ancien attaquant de l'Inter, du Milan et de la Juve.

Enfermé dans une chambre

Baggio sa famille auraient alors été enfermés dans une chambre, tandis que les voleurs mettaient la villa sens dessus dessous et dérobaient montres, bijoux et argent. Les intrus ayant finalement pris la fuite, Baggio aurait forcé la porte et aurait aussitôt prévenu la police. L'ampleur des dégâts et le montant du butin emporté ne sont pas connus.

«Ma famille et moi-même tenons à remercier tout le monde pour grande affection que nous avons reçue», déclare Baggio via l'agence de presse ANSA. Par chance, il s'en sort avec une blessure légère, qui a pu être recousue à l'hôpital avec quelques points de suture. «Il s'agit maintenant avant tout de surmonter la peur qui s'est installée», poursuit l'homme aujourd'hui âgé de 57 ans. Aucun autre membre de la famille n'a été blessé.

Baggio et sa famille ont déjà été interrogés. Du matériel de vidéosurveillance a également été saisi. Vittorio Penetrone, manager du vice-champion du monde 1994 – dont le pénalty manqué en finale contre le Brésil est entré dans l'histoire – s'est montré surpris par l'agression: «Tous les systèmes de sécurité n'ont rien observé de particulier. La villa est en fait bien surveillée.»