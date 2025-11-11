L'Association suisse de football a présenté avec enthousiasme, ce mardi, les chiffres en hausse des affluences dans les stades du championnat d'AWSL (première division) depuis cet été. Ce dernier fait même mieux que de nombreuses ligues européennes.

Servette-Chênois a affronté le FC Bâle devant plus de 3000 spectateurs au début du mois de novembre. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

L'Association suisse de football peut s'en réjouir, mais elle ne doit pas s'en contenter. Après neuf journées de championnat, l’AXA Women’s Super League (AWSL) enregistre un nouveau record d’affluence. Au total, 35’435 spectateurs ont assisté aux 45 rencontres disputées jusqu’à présent – soit une hausse de 62% par rapport à la saison précédente (21’875).

Il y a donc bel et bien un «effet Euro» dans notre championnat. Du moins une tendance à la hausse, sans aucun doute liée aux scènes de liesse vécues l'été dernier partout dans le pays. L'ASF ajoute que l'AWSL connaît «une croissance nettement supérieure à celle des ligues européennes comparables.» Le record de la saison a été établi lors du match FC Bâle - FC Aarau, au Parc Saint-Jacques, avec 5’348 spectateurs.

Le duel Bâle-Aarau s'était disputé dans le grand stade de la ville de Bâle, le Parc Saint-Jacques, et non dans l'anonymat des enceintes du football amateur. Le public avait répondu présent. Photo: keystone-sda.ch

Les efforts des clubs

Pour expliquer cette hausse, des efforts de la part de l'ASF, mais également des clubs, ont été consentis ces derniers mois. En matière de communication, tout d'abord, mais aussi au niveau de la commercialisation du football féminin. De plus en plus de clubs associent désormais les matchs de leur équipe féminine à des évènements spéciaux (journée à thème, actions locales) afin de toucher le grand public.

En outre, depuis le début de l'exercice 25/26, 15 matchs ont déjà été disputés dans des enceintes de Super League, normalement destinées aux équipes masculines, contre 12 à la même période l’an dernier. De quoi renforcer l'attractivité de l'«expérience fan».

Objectif: doubler le nombre de fans

Marion Daube, directrice du football féminin à l’ASF, souligne: «Ces chiffres témoignent de l’enthousiasme suscité par le football féminin. Dans le cadre du travail Legacy, nous investissons beaucoup dans la visibilité et le développement de la ligue, avec pour objectif de doubler le nombre de fans en AWSL. Il est réjouissant de constater que ce travail porte déjà ses fruits.»

Laura Spring, responsable de l’AXA Women’s Super League, ajoute: «Nous voulons que l’AWSL continue de croître de manière durable. Les clubs, les fans et nos partenaires voient le potentiel et unissent leurs forces pour renforcer pas à pas le football féminin.»

Avec la baisse des températures à venir et la tendance des amateurs et amatrices de football à déserter les stades à l'approche de l'hiver, il conviendra de faire perdurer cette tendance. Car si certaines affiches atteignent des affluences à cinq chiffres, d'autres, parfois, peuvent peiner à atteindre les trois chiffres.