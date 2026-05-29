Iman Beney va manquer les deux matches de la Nati en juin

Blessée, Iman Beney manquera les deux prochains matches de l'équipe nationale féminine face à Malte et l'Irlande du Nord. Aucune joueuse ne sera nommée à sa place.

Manuela Bigler

Iman Beney (19 ans) a remporté le titre de championne d'Angleterre avec Manchester City lors de sa première saison hors de Suisse. Mais elle finit la saison par un coup dur avec une blessure qui la privera des deux prochains matches de la Nati.

La nature de la blessure et la durée de son absence ne sont pas encore connues. Le sélectionneur national Rafel Navarro devra toutefois se passer de l'attaquante pour les prochains matches de qualification pour la Coupe du monde contre Malte (5 juin) à Lugano et en Irlande du Nord (9 juin), comme l'écrit l'ASF. Aucune joueuse ne sera nommée en remplacement, la Nati abordera donc ces deux matches avec 23 joueuses.

Iman Beney manquera également la finale de la FA Cup avec Manchester City dimanche. En demi-finale contre Chelsea, alors qu'elles étaient menées 2-0, la joueuse de 19 ans avait largement contribué à la remontée des Skyblues en offrant le but du 1-2 et celui du 2-2 après son entrée en jeu.