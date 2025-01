1/6 Granit Xhaka a le crâne rasé depuis quelques semaines. Photo: IMAGO/Beautiful Sports

Quelques jours après la greffe de cheveux réalisée par Granit Xhaka le 23 décembre à Pristina, une séquence vidéo de l'intervention a circulé. Dans un entretien téléphonique avec Blick, le capitaine de l'équipe nationale suisse explique son voyage express: «Il ne s'est pas passé grand-chose. Juste après le dernier match, je me suis envolé pour le Kosovo. Le rendez-vous était déjà prévu depuis six mois. Ce qui me dérangeait, c'était juste de devoir abandonner momentanément mes cheveux. C'est tout!»

Le nouveau look est bien accueilli dans le vestiaire de son équipe: «Il n'y a eu aucune moquerie. Près de 90% m'ont donné un feedback positif». Son entraîneur, Xabi Alonso, a également réagi de manière détendue à cette nouvelle. «Tout se passe très bien, commente le milieu de terrain international depuis Leverkusen. Beaucoup le cachent, poursuit-il. Mais pour moi, c'est tout à fait normal.»

La visite à la clinique spécialisée avait été convenue avec son employeur, le club allemand du Bayer Leverkusen, avant la courte pause hivernale. «Je me suis d'abord renseigné auprès de Xabi pour savoir s'il était d'accord que je fasse ce traitement», souligne la star de Leverkusen. Après des contrôles médicaux approfondis en raison d'éventuelles allergies, rien ne s'opposait à l'intervention. «Il n'y a eu aucun risque», a finalement rassuré Granit Xhaka.