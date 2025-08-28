Joseph Blatter et Michel Platini définitivement acquittés

Le Ministère public de la Confédération renonce à faire appel contre l'acquittement des anciens dirigeants du football Joseph Blatter et Michel Platini. L'acquittement pour fraude, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres est donc définitif.

Le Ministère public de la Confédération renonce à faire appel contre l'acquittement des anciens dirigeants du football Joseph Blatter (en photo) et Michel Platini (archives). Photo: Alessandro Crinari

ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public de la Confédération a décidé de ne pas contester en appel l’acquittement de Joseph Blatter et Michel Platini. Les anciens dirigeants du football échappent donc définitivement aux accusations de fraude, d’abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres. En acceptant le jugement rendu en première et en deuxième instance, le Ministère public de la Confédération (MPC) clôt un nouveau chapitre au niveau dans le complexe de procédures lié au football, explique-t-il.

L'ancien président de la FIFA, Joseph Blatter, et l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, avaient été acquittés en deuxième instance le 25 mars 2025 par une chambre d'appel extraordinaire à Muttenz (BL) selon le principe «in dubio pro reo» (le doute profite à l'accusé). Un paiement de deux millions de francs à Michel Platini, pour des services de consultant auprès de la Fédération internationale de football, était au cœur de l'accusation. Cette transaction était notamment basée sur un contrat verbal avec Joseph Blatter.