«Il n'y a qu'à l'armée que j'ai été condamné»

Sepp Blatter s'exprime devant la presse après avoir été acquitté lors de son procès en appel. Pendant celui-ci, il a fêté ses 89 ans. Photo: Anadolu via Getty Images

Hans-Peter Berchtold*, Alain Kunz

En 2021, le Ministère public de la Confédération a mis en accusation l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter et l'ancien patron de l'UEFA Michel Platini. Après des investigations remontant à 2015, il était question de soupçons de gestion déloyale et d'abus de confiance ainsi que d'un paiement douteux de deux millions de francs de Blatter à Platini, déclaré comme «honoraires de consultant».

Dans ce contexte, la commission d'éthique de la FIFA avait déjà suspendu les deux hauts fonctionnaires en 2015 pour huit ans, une peine réduite à six ans chacun après appel. La FIFA arguait que son ex-président avait acheté le soutien de Michel Platini pour sa réélection en 2011 et qu'en contrepartie, il voulait ouvrir la voie à Platini pour lui succéder à partir de 2015.

En 2022, le duo a été acquitté par le Tribunal pénal fédéral. Le Ministère public de la Confédération et la FIFA ont fait appel, appel qui vient d'être rejeté par la Chambre d'appel extraordinaire du Tribunal pénal fédéral. Un recours au Tribunal fédéral est considéré comme exclu. Dans cette interview, le Haut-Valaisan Sepp Blatter parle de ses émotions pendant le procès, de son 89e anniversaire devant le tribunal et de ce qu'il reste de la procédure.

Les faits n'avaient pas changé après le premier procès, mais on ne sait jamais lors d'une procédure judiciaire. Sepp Blatter, vous êtes-vous toujours attendu personnellement à un nouvel acquittement?

Lors du procès, mon avocat Lorenz Erni m'a fait remarquer que la partie adverse manquait toujours de preuves pour démontrer un comportement fautif de notre part. Mais il m'a aussi dit une chose: c'est un nouveau tribunal, et il y a toujours un certain risque de réévaluation. En fin de compte, les choses en sont restées là: il n'y avait aucune preuve que nous avions enfreint la loi.

Emmenez-nous au moment où le juge a annoncé l'acquittement. Quel a été votre soulagement?

Lors du premier procès, il y a trois ans, je m'attendais à l'acquittement. Cette fois-ci, la décision a été beaucoup plus émotionnelle pour moi, car elle était probablement liée au caractère définitif de cet acquittement. J'ai été tellement touché que je n'ai presque pas trouvé les mots. Il faut voir les choses ainsi: j'ai dû attendre jusqu'à l'âge de 90 ans pour qu'un tribunal m'acquitte après une accusation. Je n'ai jamais été condamné de ma vie. Sauf une fois à l'armée pour un délit mineur…

Avec la procédure judiciaire, l'œuvre de votre vie à la FIFA a été remise en question.

La procédure durait depuis dix ans, cela a laissé des traces. Les Américains, mauvais perdants de l'attribution d'une Coupe du monde, l'ont lancée à l'époque avec le Ministère public de la Confédération suisse et ont qualifié la FIFA de l'époque et son président de corrompus. J'ai dû vivre avec ce soupçon – jusqu'à l'acquittement actuel.

Pendant le procès, le procureur Thomas Hildbrand a une nouvelle fois sorti l'artillerie lourde contre vous. Comment avez-vous vécu personnellement cet interrogatoire?

J'ai pu m'y préparer parce que je savais ce qui m'attendait. Thomas Hildbrand est curieusement un de mes parents éloignés. Dans son acte d'accusation, il a souligné que j'avais alors volé les deux millions de francs à la FIFA. Cela a été réfuté pour la deuxième fois.

Vos frais de justice de plus de 107'000 francs sont indemnisés, mais contrairement au premier procès, il n'y a pas de réparation pour tort moral. Cela vous convient-il?

Après le premier acquittement, on m'a accordé une somme de 80'000 francs à titre de réparation morale, et cela reste ainsi. Mais il ne s'agit pas d'argent, mais de la restauration de mon honneur et de mon innocence. Cela ne peut pas être valorisé par de l'argent.

Après l'acquittement, Michel Platini a déjà laissé entendre qu'il voulait intenter une action en justice contre les initiateurs de la procédure, car ils auraient alors empêché sa candidature à la présidence de la FIFA. Voulez-vous maintenant demander des comptes à la FIFA d'une manière ou d'une autre?

J'en ai assez des procédures judiciaires. J'ai déjà fait savoir à mon avocat que nous ne ferions plus rien maintenant. Fini, terminé, amen. Deux acquittements me suffisent, l'affaire est close pour moi.

Pendant le procès, vous avez eu 89 ans le 10 mars. Y a-t-il eu une petite fête malgré le stress, ou celle-ci sera-t-elle rattrapée?

Elle sera rattrapée. La charge mentale et physique était grande pour moi pendant le procès, ma fille Corinne s'inquiétait pour moi. Maintenant, je suis libéré.

*Cette interview a été réalisée par l'ancien chef des sports du Walliser Bote, Hans-Peter Berchtold, pour Blick.