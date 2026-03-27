Winsley Boteli offre les trois points à la Nati M21

Première réussie pour Alexander Frei à la tête des M21 suisses, victorieux des Îles Féroé à Thoune. Winsley Boteli a débloqué une rencontre longtemps verrouillée.

Bastien Feller Journaliste Blick

L'ère d'Alexander Frei à la tête de l'équipe de Suisse M21 débutait ce jeudi à Thoune, où il lui était demandé de gagner tout de suite. Et pour cause, la situation au classement des éliminatoires pour le prochain Euro n'était pas des plus optimales au coup d'envoi. La Nati ne se trouvait en effet que quatrième de son groupe, derrière la France, l'Islande et la formation féringienne.

Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Suisse A, et triple buteur durant sa carrière face aux Îles Féroé, voyait en première période son équipe peiner à approcher le but adverse et devoir se contenter de tirs de loin. Et pour cause, tous les Féringiens défendaient à dix dans leurs 30 mètres. Ils étaient même par moments onze dans leur propre surface de réparation. Devant, ils ne présentaient aucun danger pour Silas Huber (aucun tir lors des 88 premières minutes).

Winsley Boteli, encore lui

La deuxième période repartait sur le même rythme. Giacomo Koloto manquait de pousser le ballon au fond après un mauvais renvoi féringien (53e), avant que Liam Chipperfield ne fasse trembler les filets (58e). Un but annulé pour un hors-jeu plus que limite, pour ne pas dire inexistant. Alexander Frei, privé d'Alessandro Vogt pour cause de blessure, décidait alors de faire entrer Winsley Boteli, si souvent décisif en sortie de banc avec Sion.

Et le Genevois enfilait une nouvelle fois le costume de sauveur en poussant le ballon au fond du but féringien d'une tête opportuniste (77e). De quoi offrir les trois points à la Nati et une première victoire à Alexander Frei devant 2121 spectateurs.

Rendez-vous mardi, à nouveau à Thoune, pour la deuxième rencontre des Rougets face à l'Estonie.