L'Association suisse de football (ASF) a procédé mercredi au tirage au sort de la Coupe de Suisse. Deux clubs romands de 2e ligue feront face à des équipes de l'élite.

Blick Sports

Qui succédera au FC Saint-Gall? Le tirage au sort du 1er tour de la Coupe de Suisse masculine a eu lieu mercredi à la Maison du football suisse, à Muri. Les équipes étaient réparties en quatre groupes régionaux, avec le principe du «petit qui reçoit». De nombreux derbys sont donc au programme. Les clubs évoluant dans les deux premières divisions helvétiques ne pouvaient, eux, pas s’affronter.

Du côté des clubs romands de Super League, le Lausanne-Sport se déplacera sur la pelouse du FC Kosova Neuchâtel, pensionnaire de 2e ligue. Le FC Sion se rendra à Chiètres, également en 2e ligue, tandis que Servette ira défier Bavois, qui évolue en Promotion League. À noter aussi que les Jurassiens du FC Courtételle, pensionnaires de 1re ligue, accueilleront le FC Bâle, vainqueur à 14 reprises de la compétition. Le FC Saxon Sports, lui, a hérité de Thoune.

Finaliste malheureux face aux Brodeurs, le Stade Lausanne-Ouchy ne devrait pas être inquiété par le CS Italien Genève, club de 2e ligue. Yverdon, pensionnaire de Challenge League et demi-finaliste de la dernière édition, se rendra de son côté à Terre-Sainte, en 2e ligue inter, pour son entrée en lice. Finaliste en 2024, Bienne aura enfin fort à faire face au vice-champion de Challenge League, Aarau.

Ces rencontres se dérouleront entre le 14 et le 16 août. Le calendrier exact sera dévoilé dans le courant du mois de juillet.

Le tirage des Romands

FC Genolier-Begnins (2e ligue) - Pully Football (2e ligue inter)

FC Collex-Bossy (2e ligue inter) - Etoile Carouge FC (Challenge League)

US Terre Sainte (2e ligue inter) - Yverdon Sport FC (Challenge League)

Meyrin FC (1re ligue) - Neuchâtel Xamax (Challenge League)

FC Amical Saint-Prex (Promotion League) - FC Stade Nyonnais (Challenge League)

FC Bavois (Promotion League) - Servette FC (Super League)

CS Italien GE (2e ligue) - FC Stade-Lausanne-Ouchy (Challenge League)

FC Kosova Neuchâtel (2e ligue) - FC Lausanne-Sport (Super League)

FC Interlaken (2e ligue) - FC Bulle (Promotion League)

FC Courrendlin-Courroux (2e ligue) - FC Grenchen 15 (2e ligue inter)

FC Bienne (Promotion League) - FC Aarau (Challenge League)

FC Courtételle (1re ligue) - FC Basel 1893 (Super League)

FC Saxon-Sports (2e ligue) - FC Thun Berner Oberland (Super League)

FC Kerzers (2e ligue) - FC Sion (Super League)







