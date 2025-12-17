La Malaisie a été sanctionnée pour avoir aligné sept joueurs qui ne pouvaient pas être sélectionnés en équipe nationale. Elle perd trois matches par forfait et reçoit une lourde amende.

Trois défaites sur tapis vert pour une fraude à la nationalité

La FIFA a infligé à la Malaisie trois défaites sur tapis vert et une forte amende pour avoir aligné en matches officiels des joueurs coupables de fraude à la nationalité, a annoncé mercredi la fédération malaisienne de football (FAM).

Les victoires à domicile en matches amicaux contre la Palestine et Singapour, ainsi que le nul contre le Cap Vert, sont désormais considérés comme des défaites (3-0) par la FIFA, qui a déjà suspendu sept joueurs nés à l'étranger et qui avaient produit des faux documents attestant de leur origine malaisienne pour devenir internationaux.

Sept joueurs incriminés

L'amende de 440'000 dollars dont avait déjà écopé la FAM a par ailleurs été alourdie de 12'500 dollars, a ajouté la fédération qui a nié tout manquement et indiqué sa volonté de porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

L'instance internationale avait ouvert une enquête à la suite d'une plainte déposée après la victoire de la Malaisie sur le Vietnam (4-0) en juin en match de qualification pour la Coupe d'Asie, lors duquel deux des sept joueurs incriminés avaient marqué.

L'enquête a montré que Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca et Joao Brandao Figueiredo n'avaient en réalité aucun parent ou grand-parent né en Malaisie, une condition obligatoire pour être sélectionné en équipe nationale.