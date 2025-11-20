Paweł Dawidowicz, ancien joueur de Serie A, se retrouve sans club après un passage éclair en Arabie Saoudite. Le défenseur raconte les difficultés rencontrées par sa famille, notamment les barrières linguistiques et culturelles.

Un joueur de Serie A signe en Arabie Saoudite… et fuit avant même de jouer

Paweł Dawidowicz, ancien joueur de Serie A, est rapidement rentré d'Arabie Saoudite. Photo: Getty Images

Paweł Dawidowicz, qui compte 17 sélections avec l'équipe de Pologne, traverse une période délicate. Parti de Hellas Verone en juillet, le défenseur de 30 ans se retrouve aujourd'hui sans club. En cause: un passage express et chaotique en Arabie Saoudite, où il avait signé un contrat très lucratif avec Al-Hazem SC, évalué à 1,3 million de dollars par an. Un engagement qui aura pris fin avant même qu'il ne dispute la moindre minute.

Dans une interview accordée à TuttoMercatoWeb, Paweł Dawidowicz est revenu en détail sur ce départ précipité. Si son arrivée en Arabie Saoudite semblait d'abord prometteuse, tout s'est dégradé dès que sa famille l’a rejoint. Sa femme, enceinte, et leur jeune enfant ont dû faire face à de grosses difficultés, notamment lors de visites répétées à l’hôpital. Le personnel médical ne parlait pas anglais, compliquant les soins essentiels. Le joueur affirme également que le club n’a pas tenu plusieurs engagements concernant le bien-être de sa famille.

«J'en ai eu assez»

Les différences culturelles ont aussi pesé lourd dans la balance. Dawidowicz évoque notamment les règles strictes imposées aux femmes, contraintes de sortir couvertes et accompagnées d’un homme. Une réalité qui a isolé sa femme et rendu leur quotidien extrêmement difficile. Malgré ses demandes d’aide et d’aménagements, aucune solution n’a été proposée par le club ou les autorités locales.

«À un moment donné, j'en ai eu assez. Il y a des choses plus importantes que le football, comme ma famille», confie Pawel Dawidowicz au média polonais Onet. Le défenseur admet d'ailleurs avoir sous-estimé l’ampleur du choc culturel et linguistique. Avant de dire oui à Al-Hazem SC, il avait reçu des offres en Serie A, en Espagne et en Allemagne. Séduit par l’offre financière saoudienne, il pensait pouvoir s’adapter. Il a rapidement déchanté.

L’isolement a également joué un rôle majeur. Dawidowicz raconte s’être senti totalement coupé du monde: «Peut-être que Riyad est mieux, mais là où j'étais, ils parlaient principalement arabe.» Aujourd’hui libre de tout engagement, il réfléchit à son avenir. Une certitude toutefois: sa priorité a changé. «Je ne peux pas toujours être égoïste; à ce stade de ma vie, il y a des choses plus importantes que l'argent», conclut-il.