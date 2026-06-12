Un cadre du FC Bâle sur le départ

Giovanni Carnevali nouveau directeur général de la Juventus
La Juventus a annoncé vendredi la nomination de Giovanni Carnevali au poste de directeur général. Il remplace le Français Damien Comolli, qui part après une saison décevante.
Comolli, ancien directeur sportif, notamment de Tottenham et Liverpool, «met fin à son mandat à la Juventus d'un commun accord», a annoncé le club turinois dans un communiqué.
C'est Carnevali, 65 ans, qui lui succède. Grâce à son rôle de premier plan dans la formation et le recrutement des joueurs en tant que directeur général et administreur délégué depuis 2014, l'Italien a fait de Sassuolo une équipe incontournable de la Serie A.
Comolli a été écarté par la Juve après seulement une saison, en raison de désaccords concernant les transferts avec l'entraîneur Luciano Spalletti, dont le contrat a été prolongé jusqu'en 2028 en avril, et de performances décevantes tant en Serie A qu'en Europe.
Dominik Schmid quitte Bâle pour Salzbourg
Le FC Bâle perd l'un de ses joueurs clés en la personne de Dominik Schmid. Les Rhénans ont annoncé vendredi que le latéral de 28 ans rejoignait le RB Salzbourg.
Schmid était un titulaire indiscutable au sein de l'équipe qui a remporté le doublé Coupe-championnat en 2025. Selon les médias, Salzbourg devrait verser environ trois millions de francs pour s'attacher les services du joueur de 28 ans.
Ce dernier disposait encore d'un contrat valable pour la saison prochaine à Bâle. Il s'est engagé pour quatre ans en Autriche.
Schmid était revenu sans indemnité de transfert à son club formateur, le FC Bâle, à l’été 2023, après avoir passé trois saisons à Grasshopper.
Markus Neumayr quitte le Lausanne-Sport
Markus Neumayr, membre du staff puis co-entraîneur intérim la saison dernière, quitte le LS. Le club vaudois a annoncé vendredi que son contrat, qui prend fin le 30 juin prochain, ne serait pas reconduit.
L'ancien joueur de Vaduz et Lucerne notamment était venu renforcer le staff lausannois à l’été 2025. En fin de saison dernière, il a eu l’opportunité d’assumer le rôle de co‐entraîneur principal de la première équipe lors des cinq dernières rencontres de championnat.
Source: ATS
Neuchâtel Xamax annonce une nouvelle recrue
«Neuchâtel Xamax a le plaisir d’annoncer la signature de Badara Diomandé. Robuste milieu de terrain de 28 ans, Diomandé arrive à titre définitif en provenance du FC Stade Nyonnais», annonce ce mercredi le 5e de la dernière Challenge League.
Avant de poser ses valises à la Maladière, le Français est passé par l'US Boulogne, Jeunesse Esch (Luxembourg), Thonon Evian Grand Genève FC en National 2 et donc le FC Stade Nyonnais en juillet 2024. Chez les pensionnaires de Colovray, Diomandé a disputé 41 matchs, réalisant 4 buts.
L'Inter Milan fait revenir Aleksandar Stankovic
L'international serbe Aleksandar Stankovic est de retour à l'Inter Milan. Les «nerazzurri» ont annoncé vendredi avoir activé la clause de rachat de l'attaquant, formé par le club lombard et cédé l'été dernier au Club Bruges après un passage par Lucerne.
Fils de Dejan Stankovic, il a inscrit la saison dernière neuf buts en 55 matches toutes compétitions confondues, terminant champion de Belgique et meilleur espoir du championnat.
L'attaquant de 20 ans avait été prêté en 2024-25 à Lucerne, inscrivant 3 buts en 38 matches de Super League. Il a signé un contrat expirant en juin 2031.
Source: ATS
Andy Robertson quitte Liverpool pour Tottenham
Andy Robertson passe de Liverpool à Tottenham. Les Spurs ont annoncé vendredi qu'il rejoindrait le club le 1er juillet à l'expiration de son contrat avec Liverpool.
Le latéral de 32 ans vient de refermer neuf années chez les Reds, avec qui il a remporté deux titres en championnat d'Angleterre et une Ligue des champions, entre autres.
Tottenham, qui n'a pas précisé la durée du contrat de Robertson, le recrute sans verser un seul centime puisque son contrat avec Liverpool arrive à échéance au 30 juin.
«Andy est quelqu'un que j'admire depuis plusieurs années et il apportera à notre équipe des qualités techniques exceptionnelles, de l'expérience, du leadership et un état d'esprit exemplaire», a déclaré son futur entraîneur, l'Italien Roberto De Zerbi.
Source: ATS
Fabio Grosso quitte Sassuolo
L'ancien international italien Fabio Grosso a quitté son poste d'entraîneur de Sassuolo. Le club a annoncé son départ jeudi.
«Sassuolo est parvenu à un accord pour mettre un terme aux contrats de l'entraîneur de son équipe première Fabio Grosso et de son staff», a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le club d'Emilie-Romagne.
Grosso, 48 ans, était aux commandes de Sassuolo depuis juillet 2024 alors que le club évoluait en Serie B, la deuxième division italienne. A l'issue de sa première saison, le champion du monde 2006 a fait remonter les Neroverdi dans l'élite. Cette saison, Sassuolo a terminé à la 11e place de la Serie A, avec le Genevois Ulisses Garcia dans ses rangs, prêté par l'OM depuis février.
Source: ATS
Deux arrivées à Xamax
Neuchâtel Xamax a annoncé jeudi deux arrivées au sein de son effectif. Nathan Garcia revient à la Maladière en provenance du Stade Lausanne-Ouchy, tandis que Yuri Peverelli arrive en prêt de Lugano.
Après quatre saisons passées au SLO, l'attaquant jurassien de 26 ans effectue son retour dans son club formateur. Durant son passage au sein du club vaudois, Garcia a disputé un total de 112 rencontres – dont 14 apparitions en Super League – inscrivant 16 buts et délivrant 7 passes décisives.
En fin de journée, le club rouge et noir a communiqué la venue de Peverelli pour une durée non précisée. Le milieu offensif de 19 ans a disputé 32 matches en Promotion League lors de la saison écoulée avec l'équipe M21 du club tessinois, pour un bilan de 3 buts et 5 passes décisives.
(source: ATS)
Gian-Luca Privitelli nouvel entraîneur de Thoune
Gian-Luca Privitelli est le nouvel entraîneur du FC Thoune. Le champion a annoncé jeudi le retour de l'Italo-Suisse, qui avait entraîné les M21 du club avant de devenir responsable du centre de formation du FC Bâle puis sélectionneur de l'équipe de Suisse M20.
Source: ATS
Carles Martinez est le nouvel entraîneur de Leverkusen
Le Bayer Leverkusen entamera la saison à venir avec un nouvel entraîneur. L'Espagnol Carles Martinez succède au Danois Kasper Hjulmand, qui a été démis de ses fonctions.
Carles Martinez, âgé de 42 ans, quitte Toulouse pour la Rhénanie. Au sein du club français, il a occupé le poste d'entraîneur principal pendant trois ans. Il s'est mis d'accord avec les responsables de Leverkusen pour un contrat de deux ans.
Le limogeage de Hjulmand, dont le contrat aurait été valable pour la saison prochaine, n'est pas une surprise. Leverkusen a terminé le championnat à la 6e place et a manqué la qualification pour la Ligue des champions.
Source: ATS