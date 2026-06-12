Un cadre du FC Bâle sur le départ

Giovanni Carnevali nouveau directeur général de la Juventus

La Juventus a annoncé vendredi la nomination de Giovanni Carnevali au poste de directeur général. Il remplace le Français Damien Comolli, qui part après une saison décevante.

Comolli, ancien directeur sportif, notamment de Tottenham et Liverpool, «met fin à son mandat à la Juventus d'un commun accord», a annoncé le club turinois dans un communiqué.

C'est Carnevali, 65 ans, qui lui succède. Grâce à son rôle de premier plan dans la formation et le recrutement des joueurs en tant que directeur général et administreur délégué depuis 2014, l'Italien a fait de Sassuolo une équipe incontournable de la Serie A.

Comolli a été écarté par la Juve après seulement une saison, en raison de désaccords concernant les transferts avec l'entraîneur Luciano Spalletti, dont le contrat a été prolongé jusqu'en 2028 en avril, et de performances décevantes tant en Serie A qu'en Europe.