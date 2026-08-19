Très bonne nouvelle pour les fervents supporters de la Nati

Plus besoin d’être assis pour assister aux exploits de la Nati. «Dès septembre 2026, des secteurs avec places debout feront leur retour lors des matches à domicile des équipes nationales suisses masculine et féminine», indique l’ASF dans un communiqué publié mercredi. Après plus de 25 ans, cela va redevenir possible grâce à une nouvelle décision de l’UEFA.
Le retour des places debout sera effectif lors des deux prochains matches de l’équipe de Suisse masculine, le samedi 3 octobre contre la Slovénie à Lucerne, puis, trois jours plus tard, contre la Macédoine du Nord, toujours à la Thermoplan Arena, nouveau nom de la Swissporarena. Cela aura-t-il une incidence sur le prix des billets? Ils seront mis en vente dès le vendredi 4 septembre à 14h. L’équipe de Suisse féminine, qui disputera son match retour du premier tour des barrages pour la Coupe du monde 2027 contre Israël le mardi 13 octobre, dans un stade encore à déterminer, bénéficiera elle aussi de cette mesure.
Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé d’élargir son projet de réintroduction des places debout, lancé il y a quatre ans, et de l’étendre à toutes les compétitions de l’UEFA. Même si l’ASF ne participait pas à ce programme d’observation, elle est autorisée à proposer des places debout, car celles-ci existent déjà depuis plusieurs années dans les stades de Swiss Football League. L’ASF se réjouit ainsi de répondre à une demande des supporters, explique-t-elle encore dans son communiqué.