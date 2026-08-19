Tijjani Reijnders rejoint l'Arabie saoudite

Reijnders quitte City pour l’Arabie saoudite

Le milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders est arrivé en Arabie saoudite après avoir finalisé son transfert de Manchester City à Al Qadsiah jusqu’en 2031, a indiqué mercredi un responsable du club saoudien à l’AFP. Un correspondant de l’AFP avait vu l’international néerlandais entrer mardi au siège du club basé à Al Khobar, dans l’est du royaume.

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Selon la presse, Al Qadsiah a déboursé environ 61 millions d’euros (71 millions de dollars) pour s’attacher les services du joueur de 28 ans (35 sélections et 7 buts) qui a participé cet été avec les Pays-Bas à la Coupe du monde en Amérique du Nord. La club saoudien est soutenu par la compagnie pétrolière étatique Aramco et entraîné par l’ancien entraîneur de Liverpool Brendan Rodgers.

Reijnders était sous contrat avec City jusqu’en juin 2030 après avoir rejoint le club de Premier League en provenance de l’AC Milan l’an dernier. Il s’est entraîné à part du groupe professionnel la semaine dernière et n’avait pas disputé le match du Community Shield perdu (3-0) face à Arsenal dimanche. Son départ est le dernier changement en date dans une refonte majeure du milieu de terrain à City, après le transfert de Rodri au FC Barcelone.