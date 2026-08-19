Neuchâtel Xamax renforce son attaque
Les Rouge et Noir ont annoncé mercredi l'arrivée de Jonathan De Donno, avant-centre de 24 ans qui évoluait à Vaduz la saison dernière.
Formé à Young Boys, l'attaquant sort d'une saison à 3 buts en 348 minutes de jeu en Challenge League.
(Source: ATS)
Tijjani Reijnders rejoint l'Arabie saoudite
Tijjani Reijnders quitte déjà Manchester City. Le milieu de terrain néerlandais est arrivé en Arabie saoudite après avoir finalisé son transfert à Al Qadsiah jusqu'en 2031, a indiqué mercredi un responsable du club saoudien à l'AFP.
Selon la presse, Al Qadsiah a déboursé environ 61 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 28 ans (35 sélections) qui a participé cet été avec les Pays-Bas à la Coupe du monde en Amérique du Nord.
Tijjani Reijnders avait rejoint le club de Premier League en provenance de l'AC Milan l'an dernier. Il a disputé 47 matches, toutes compétitions confondues, sous les ordres de l'ancien entraîneur de City Pep Guardiola la saison dernière, inscrivant sept buts.
(Source: ATS)
Reijnders quitte City pour l’Arabie saoudite
Le milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders est arrivé en Arabie saoudite après avoir finalisé son transfert de Manchester City à Al Qadsiah jusqu’en 2031, a indiqué mercredi un responsable du club saoudien à l’AFP. Un correspondant de l’AFP avait vu l’international néerlandais entrer mardi au siège du club basé à Al Khobar, dans l’est du royaume.
Selon la presse, Al Qadsiah a déboursé environ 61 millions d’euros (71 millions de dollars) pour s’attacher les services du joueur de 28 ans (35 sélections et 7 buts) qui a participé cet été avec les Pays-Bas à la Coupe du monde en Amérique du Nord. La club saoudien est soutenu par la compagnie pétrolière étatique Aramco et entraîné par l’ancien entraîneur de Liverpool Brendan Rodgers.
Reijnders était sous contrat avec City jusqu’en juin 2030 après avoir rejoint le club de Premier League en provenance de l’AC Milan l’an dernier. Il s’est entraîné à part du groupe professionnel la semaine dernière et n’avait pas disputé le match du Community Shield perdu (3-0) face à Arsenal dimanche. Son départ est le dernier changement en date dans une refonte majeure du milieu de terrain à City, après le transfert de Rodri au FC Barcelone.
Un espoir portugais à l'AS Rome
L’AS Rome a recruté mercredi l’un des grands espoirs du football portugais, Rodrigo Mora, en provenance du FC Porto. «La Roma est heureux d’annoncer l’arrivée à titre définitif de Rodrigo Mora», a indiqué le club romain dans son bref communiqué sans préciser la durée de son contrat.
Le FC Porto a de son côté annoncé que la Roma allait débourser jusque 27 millions d’euros (25 millions + deux millions de primes) pour le milieu de terrain de 19 ans qui a disputé 80 matches et marqué 16 buts toutes compétitions confondues sous le maillot du club portugais.
La Roma, entraînée par Gianpiero Gasperini, a terminé à la 3e place du dernier Championnat d’Italie et va disputer la Ligue des champions pour la première fois depuis 2018-19.
L’AS Monaco et Paul Pogba, c’est terminé
L’AS Monaco et le milieu de terrain français Paul Pogba ont annoncé mercredi avoir mis un terme à leur collaboration. L’ancien champion du monde n’est pas parvenu à retrouver le niveau physique nécessaire pour le très haut niveau.
Pogba était arrivé à Monaco l’été dernier alors qu’il était libre depuis décembre 2024 et sa rupture de contrat avec la Juventus Turin après sa suspension pour dopage. La saison dernière, il n’a participé qu’à six rencontres de Ligue 1 pour une seule titularisation à Metz, et seulement 115 minutes disputées.
«Partageant le constat que les objectifs initialement fixés ont été partiellement atteints, l’AS Monaco et Paul Pogba ont choisi, en amont du premier match officiel de cette nouvelle saison, de mettre un terme au contrat qui les liait jusqu’en juin 2027», a expliqué le club dans son communiqué. Pogba est actuellement blessé et souffre d’un claquage à la cuisse gauche après avoir été longtemps touché au genou droit durant cette pré-saison.
Monaco a toutefois souhaité louer «l’état d’esprit remarquable, la détermination et une exigence de chaque instant» de Pogba, qui a «retrouvé la compétition au plus haut niveau après une longue période d’inactivité, tout en partageant son expérience et son savoir-faire auprès du groupe professionnel».
Zion Suzuki rejoint Johan Manzambi
La gardien international japonais Zion Suzuki, un temps convoité par le PSG, a quitté Parme pour s’engager avec Aston Villa, ont annoncé mercredi les deux clubs. «Parme annonce le transfert de Zion Suzuki à Aston Villa, bonne chance Zion!», a indiqué Parme dans son communiqué.
Le club de Johan Manzambi a confirmé le transfert sans préciser ni la durée de son contrat ni son montant. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Aston Villa a déboursé 30 millions d’euros pour le gardien de 23 ans, né aux Etats-Unis d’un père ghanéen et d’une mère japonaise.
Il évoluait depuis juillet 2024 à Parme après des passages par la Belgique (Saint-Trond) et le Japon (Urawa Red Diamonds). Le portier a disputé 57 matches de Serie A, mais n’a jamais encore participé à de compétitions européennes. Il a participé au Mondial-2026 avec le Japon (28 sélections).
Les Corinthians prolongent Memphis Depay
Les Corinthians de Sao Paulo ont annoncé mardi la prolongation du contrat de Memphis Depay jusqu'en juillet 2028. Le club de Sao Paulo avait initialement annoncé le départ de l'attaquant néerlandais pour des raisons financières.
Le président du club brésilien, Omar Stabile, avait déjà indiqué lundi soir que le joueur de 32 ans allait finalement rester, ayant accepté de revoir à la baisse ses prétentions financières. «Je suis très, très heureux. J'ai hâte de me remettre au boulot», a déclaré mardi l'ex-attaquant du FC Barcelone et de l'Olympique lyonnais.
Les négociations pour faire en sorte que l'international néerlandais prolonge son bail avec le club ont repris après de vives critiques suscitées par l'annonce de son départ il y a une semaine. Selon la presse locale, le joueur touchera environ 25 millions de dollars pour ces deux années supplémentaires de contrat.
Ce montant comprend notamment d'importants arriérés de salaire dus au Néerlandais au titre de son précédent contrat ainsi que ses droits d'image, mais n'inclut pas les primes liées aux résultats.
Le Barça officialise l'arrivée de Rodri
Après plusieurs jours de négociations avec Manchester City, le FC Barcelone a officialisé mardi la signature de Rodri. Le capitaine de la sélection espagnole, sacré champion du monde cet été avec la Roja et Ballon d'or en 2024, s'est engagé pour quatre ans.
«Manchester City et le FC Barcelone sont parvenus à un accord concernant le transfert de Rodrigo Hernández, dit 'Rodri'. Le footballeur madrilène signe avec les Blaugranas jusqu'au 30 juin 2030», écrit le Barça dans un communiqué.
Lucerne recrute Karlo Letica
Le FC Lucerne annonce l'arrivée dans ses rangs de Karlo Letica. L'ancien gardien de Lausanne-Sport a signé un contrat portant jusqu'à l'été 2028 avec le club de Suisse central, a précisé celui-ci dans son communiqué. Le géant croate (2m01) a disputé 123 matches officiels avec le LS entre 2023 et 2026.
De la concurrence pour Cédric Itten au Werder
Cédric Itten va devoir se battre pour jouer au poste d'avant-centre au Werder Brême. Le buteur allemand Niclas Füllkrug revient dans son club formateur dans le cadre d'un prêt, a anoncé le Werder.
Après deux années peu fructueuses à l'étranger, Niclas Füllkrug revient en Allemagne. L'international allemand de 33 ans, qui n'avait pas été retenu dans la sélection de Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde, est prêté par West Ham United pour une saison.
De grande taille et doué dans les duels aériens, Füllkrug présente un profil similaire à celui de Cédric Itten. L'international suisse (18 sélections, 5 buts), qui a participé au Mondial, a quitté la 2e Bundesliga cet été pour rejoindre le Werder Brême en provenance du Fortuna Düsseldorf.
Source: ATS