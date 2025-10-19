Thomas Tuchel explique l'absence de Jude Bellingham lors du match Angleterre-Lettonie. Le sélectionneur cite le manque de condition physique du joueur et prévoit un entretien personnel pour discuter de son rôle futur dans l'équipe nationale.

1/5 Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, veut s'entretenir avec Jude Bellingham après avoir refusé de le convoquer avec l'équipe nationale. Photo: keystone-sda.ch

Gian Andrea Achermann

Il manquait un grand nom dans la sélection de Thomas Tuchel pour le match de qualification à la Coupe du monde de l’Angleterre contre la Lettonie (5-0): la superstar Jude Bellingham. L’entraîneur allemand explique désormais les raisons de l’absence du milieu de terrain du Real Madrid et annonce qu’il aura prochainement un entretien personnel avec le joueur pour discuter de son futur rôle au sein des «Three Lions».

«Non négociable»

Selon Thomas Tuchel, la non-sélection de Bellingham s’explique principalement par son manque de condition physique: l’Anglais revient tout juste d’une opération à l’épaule. «C’est un joueur important, un grand joueur. Je vais parler à beaucoup de joueurs, en particulier à ceux qui n’étaient pas dans le groupe actuellement», a-t-il déclaré.

L’entraîneur a également démenti les rumeurs selon lesquelles il s’agirait d’une sanction punitive. Il a toutefois précisé que, pour lui, ce n’était pas seulement la performance sur le terrain qui comptait: le comportement en dehors du terrain est également déterminant. Pour Thomas Tuchel, cela n’est «pas négociable».

L’Angleterre bientôt de retour sur le terrain

Le prochain match des Anglais est prévu dans moins d’un mois. Déjà assurés de remporter leur groupe, Thomas Tuchel souhaite «distribuer quelques minutes dans l’équipe», c’est-à-dire donner du temps de jeu aux joueurs récemment non sélectionnés. Jude Bellingham aura-t-il ainsi l’occasion de retrouver sa place sur le terrain?