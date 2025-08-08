Alerte rouge chez le quadruple champion d'Angleterre Sheffield Wednesday. Le club est en proie à des difficultés financières et les joueurs et le staff technique menacent de faire grève.

Un historique du football anglais sur le point de disparaître

1/7 Le Hillsborough Stadium accueillera-t-il à nouveau des matches de foot? Photo: Getty Images

Nicolas Horni

Le championnat anglais de deuxième division débute ce week-end. L’attaquant suisse Michael Frey, qui évolue aux Queens Park Rangers, sera bien présent malgré des rumeurs de retour au pays. Mais c’est un autre club du Championship, Sheffield Wednesday, qui fait parler de lui. Et pas pour de bonnes raisons.

Quadruple champion d’Angleterre, le club traverse une crise financière profonde. Les difficultés sont telles que les joueurs ont menacé de faire grève dans une lettre ouverte, et le match d’ouverture prévu dimanche prochain contre Leicester City, relégué de Premier League, est désormais incertain.

Plusieurs retards de paiement

Tout commence en juin, lorsque la Ligue anglaise impose au club une interdiction de recrutement pour trois périodes de transferts. Motif: des retards dans le paiement des salaires et des indemnités de transfert. Le club a fait appel, mais les problèmes se sont aggravés. En pleine préparation estivale, l’entraîneur allemand Danny Röhl a quitté son poste à la surprise générale.

Le week-end dernier, Sheffield Wednesday devait affronter le promu Burnley pour son dernier match amical. Mais la rencontre a été annulée car joueurs et staff ont refusé de se présenter, faute d’avoir reçu leur salaire de juillet.

Les joueurs menacent de faire grève

Et la situation pourrait se répéter lors de la première journée de championnat. Dans une lettre ouverte, les joueurs menacent de ne pas jouer si rien ne change: «Nous demandons que la situation soit clarifiée au plus vite, afin d’éviter à l’avenir des décisions comme celle de ne pas disputer le match contre Burnley».

Ils précisent que leur décision «n’a pas été prise à la légère», et qu’ils sont conscients de l’inquiétude des supporters. «Mais nous faisons confiance à leur compréhension face à cette situation difficile.»

Les conséquences dépassent le cadre professionnel. En effet, les joueurs comme les employés du club sont affectés dans leur vie quotidienne. Malgré l’incertitude, le groupe affirme vouloir «continuer à s’entraîner aussi sérieusement que possible».