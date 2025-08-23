DE
FR

Ardon Jashari est entré en jeu
L'AC Milan battu à domicile par un promu

L'AC Milan a connu la défaite à domicile pour son premier match de la saison en Serie A. Les joueurs de Massimiliano Allegri ont été battus 2-1 par le promu Cremonese, malgré une nette domination.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Partager
Écouter
Federico Bonazzoli (tout à droite) a offert la victoire à Cremonese grâce à un somptueux ciseau retourné
Photo: Luca Bruno
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Privé de Rafael Leão, blessé, l'AC Milan a pourtant trouvé les ressources pour égaliser à 1-1 dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur une tête de Pavlovic. Mais Cremonese a repris pour de bon les commandes grâce à un somptueux ciseau acrobatique signé Federico Bonazzoli (61e, 2-1).

A lire aussi
Milan continue sa route en Coupe d'Italie
Débuts réussis pour Jashari
Milan continue sa route en Coupe d'Italie
Les Italiens voient Zachary Athekame dans le onze de départ du Milan
Les Suisses décisifs?
Les Italiens voient Zachary Athekame dans le onze de départ du Milan

Ardon Jashari est sorti du banc treize minutes plus tard côté milanais, comme une semaine plus tôt en Coupe d'Italie, remplaçant Luka Modric. Son punch n'a toutefois pas permis aux Rossoneri d'inverser la tendance. Deuxième recrue helvétique dans le camp lombard, Zachary Athekame devra quant à lui patienter avant de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus