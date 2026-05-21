Cristiano Ronaldo et Al Nassr champions d'Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo a remporté jeudi le premier championnat d’Arabie saoudite de sa carrière avec Al Nassr. Le Portugais, ému aux larmes, a inscrit un doublé décisif lors de la dernière journée.

Blick Sport

Cristiano Ronaldo a ajouté ce jeudi une ligne de plus à son palmarès. Avec Al Nassr, le Portugais a remporté le championnat d'Arabie saoudite. Un titre obtenu lors de la dernière journée, en devançant Al Hilal de deux unités (86-84).

Al Nassr était ainsi pratiquement dans l'obligation de s'imposer face à Damac FC ce jeudi pour être sacré. Chose faite donc (4-1), grâce notamment à un doublé de sa superstar portugaise (63e et 81e). De quoi porter à 28 le total de buts du joueur de 41 ans, qui ne termine malgré tout pas meilleur buteur du championnat puisque Julián Quiñones (33 buts) et Ivan Toney (32) le précèdent.

Deuxième trophée en Arabie saoudite

Après son second but, le joueur notamment passé par Manchester United et le Real Madrid est apparu très ému, au point même de verser quelques larmes. Il faut dire que son passage en Arabie saoudite ne se passait pas forcément comme espéré par CR7, qui a remporté ce jeudi son premier titre national après plusieurs revers en Coupe et en Supercoupe. Samedi dernier, Al Nassr avait d'ailleurs perdu la finale de l'AFC Champions League Two, l'équivalent asiatique de l'Europa League, face au Gamba Osaka (1-0). Depuis janvier 2023, il n'avait pu soulever qu'une Coupe arabe des clubs champions dès son arrivée dans le désert.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le Portugais, coéquipier notamment de Sadio Mané, João Félix ou encore Kingsley Coman, a donc pris sa revanche. De quoi faire le plein de confiance avant de disputer cet été avec le Portugal sa sixième Coupe du monde.