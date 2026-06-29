Robert Lewandowski, 37 ans, a signé pour deux saisons avec le Chicago Fire en MLS après la fin de son contrat au FC Barcelone, a annoncé le club américain lundi.

AFP Agence France-Presse

L'attaquant polonais Robert Lewandowski, arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone, a signé pour deux saisons avec le Chicago Fire, qui évolue dans le championnat nord-américain, a annoncé lundi le club étasunien.

Troisième meilleur buteur de la Champions League

Formé à Varsovie, passé par Dortmund, le prolifique buteur polonais, âgé de 37 ans, est l'un des attaquants les plus performants de sa génération.

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Troisième meilleur buteur de l'histoire de la Champions League (109 buts), il a joué à la pointe de l'attaque du Bayern Munich pendant huit saisons (2014-2022) avant de rejoindre le FC Barcelone (2022-2026).