Un club anglais licencie ses joueuses par mail

Plusieurs joueuses de Plymouth Argyle Women ont appris, par mail, qu'elles ne seraient pas conservées la saison prochaine. Une décision motivée par des raisons financières malgré une saison réussie.

Blick Sport

Malgré une saison réussie en troisième division anglaise, les membres de l'équipe première féminine de Plymouth Argyle ont appris une bien mauvaise nouvelle. «Presque toutes les joueuses ont été informées par un mail du club qu'elles seraient libérées à l'expiration de leur contrat le mois prochain», expliquent-elles dans un communiqué.

La section féminine a terminé à la deuxième place de la Women's National League Southern Premier, se qualifiant ainsi pour les play-offs de promotion. Elle s'est toutefois inclinée en finale de ces barrages sur la plus petite des marges face à Wolverhampton (0-1). Les joueuses de Plymouth ont également remporté la County Cup et atteint la finale de la FA Women's National League Cup, perdue sur le même score face à Bournemouth.

D écision motivée par des raisons financières

L'ensemble du groupe a malgré tout été licencié. Une décision annoncée par le biais d'un mail jugé «froid, impersonnel, qui ne nous fournit aucune opportunité de dialogue ouvert, honnête et pertinent», détaillent les joueuses, avant d'exprimer leur incompréhension. «Être reconnu publiquement par la FAWNL (FA Women's National League, qui régit notamment les troisième et quatrième divisions féminines) comme un club qui aide le football féminin à grandir et, en privé, démanteler l'équipe et supprimer nos financements semble contradictoire.»

De son côté, le club a défendu sa décision dans un communiqué, expliquant avoir été contraint de se séparer de ses joueuses pour des raisons économiques. «Après une analyse longue et approfondie, nous avons décidé que, dès la saison prochaine, nous devions modifier notre approche concernant l'organisation de l'équipe féminine. La saison dernière, atteindre une finale de coupe et un match de barrage a constitué une réussite remarquable, mais cela a eu un coût, un coût financier plus élevé que ce que nous avions initialement envisagé.»

Plymouth assure malgré tout se préparer à «une nouvelle saison de Women's National League Southern Premier».