Pas de licence de jeu pour Bellinzone

ATS Agence télégraphique suisse
La Swiss Football League (SFL) avance lundi des raisons financières pour expliquer son refus concernant Bellinzone. Le club tessinois avait déjà été menacé en décembre dernier de se voir retirer sa licence pour la saison en cours, faute d'avoir transmis les documents requis. L'instance de recours lui avait cependant permis de poursuivre l'exercice.
La SFL a bouclé l'examen de 26 dossiers. En plus des 22 formations des deux premières divisions, les clubs de Promotion League de Kriens, Brühl et Bienne ont également transmis le leur en vue d'une éventuelle promotion. Schaffhouse, finalement, a retiré sa candidature.